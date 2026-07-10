Hindistan akıllı telefon üretiminde yeni bir aşamaya geçiyor: Vivo ve Dixon iş birliği

·45·Teknoloji
Hindistan akıllı telefon üretiminde yeni bir aşamaya geçiyor: Vivo ve Dixon iş birliği

Hindistan hükümeti, Çinli Vivo markası ile yerel Dixon Technologies şirketi arasında ortak bir girişim kurulmasına yönelik anlaşmayı resmen onayladı. Bu adımın, ülkenin akıllı telefon üretim sektöründe Apple'dan sonra yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Hindistan, bu iş birliği sayesinde küresel elektronik pazarındaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Yeni kurulan ortak girişimin yüzde 51 hissesi Dixon şirketine, geri kalan yüzde 49'u ise Vivo markasına ait olacak. Bu yapı, Hindistan'ın 2020 yılında yürürlüğe giren yatırım kurallarıyla tam uyum içindedir. Söz konusu kurallara göre, Hindistan ile kara sınırı olan ülkelerden, özellikle Çin'den gelen yatırımlar hükümet tarafından sıkı bir şekilde denetlenmektedir.

Çinli markalar için yeni strateji

TechCrunch'ın haberine göre, bu anlaşma Çinli akıllı telefon üreticileri için Hindistan pazarında kalıcı olmanın yeni bir modeli haline gelebilir. Son yıllarda Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi şirketler Hindistan'da vergi ve düzenlemelerle ilgili bir dizi incelemeyle karşı karşıya kalmıştı. Yerel bir ortağa kontrol hissesini devrederek, bu markalar siyasi ve hukuki riskleri azaltmayı hedefliyor.

Şu anda Çinli markalar Hindistan akıllı telefon pazarının yüzde 72'sini kontrol etse de, ülkenin ihracatındaki payları yüzde 10'un altındadır. Belirtmek gerekir ki, Apple şirketi Hindistan'dan akıllı telefon ihracatı konusunda mutlak lider konumunda olup, toplam ihracat hacminin yüzde 57'si doğrudan iPhone cihazlarına aittir. Vivo ve Dixon iş birliği, bu dengesizliği gidermeye hizmet edecektir.

Üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeli

Dixon Technologies verilerine göre, yeni ortak girişim yılda 20 milyon ile 22 milyon adet arasında akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak. Bu durum sadece iç pazarı karşılamakla kalmayıp, uluslararası pazarlara ürün tedarik hacmini de ciddi oranda artıracaktır. Tesis, sadece Vivo için değil, diğer markalar için de elektronik ürünler üretebilir.

Counterpoint Research analistlerine göre bu anlaşma her iki taraf için de faydalı. Vivo siyasi açıdan daha güvenli bir operasyonel modele kavuşurken, Dixon üretim ölçeğini genişleterek küresel tedarikçiler arasına katılma fırsatı elde etti. Bu tür iş birlikleri, Hindistan'ı Çin'den sonra ikinci büyük akıllı telefon üretim merkezi haline getirme stratejisinin önemli bir parçasıdır.

Hatırlatmak gerekirse, Vivo yılın ilk çeyreği sonuçlarına göre yüzde 23'lük pazar payı ile Hindistan akıllı telefon pazarındaki liderliğini korumuştu. Yeni fabrika ve iş birliği modeli sayesinde şirket, konumunu daha da güçlendirmeyi ve Apple gibi ihracat potansiyelini artırmayı planlıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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