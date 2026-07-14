Tacikistan'ın Sughd bölgesinde şiddetli sel felaketi yaşandı

11 Temmuz günü Tacikistan'ın Sughd bölgesine bağlı Ayni ilçesinin Darg köyünde şiddetli sel meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, dağlardan büyük bir hızla akan çamur ve taş karışımı selin yollara, köprülere ve bazı altyapı tesislerine zarar verdiği görülüyor.

Yerel halk tarafından kaydedilen görüntülerde selin şiddeti ve bölgeye verdiği hasar net bir şekilde görülebiliyor. Olay kısa sürede sosyal medyada yayılarak kullanıcılar arasında geniş yankı uyandırdı.

13 Temmuz itibarıyla Tacikistan'ın yetkili kurumları, olay sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ve meydana gelen maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz detaylı bir bilgi paylaşmadı.

Daha önce Tacikistan meteoroloji servisi, ülkenin dağlık bölgelerinde şiddetli yağış beklendiği ve buna bağlı olarak sel riski bulunduğu konusunda halkı uyarmıştı.