Lululemon, naylon geri dönüşüm teknolojisine 30 milyon dolar yatırım yaptı

·35·Teknoloji
Lululemon, naylon geri dönüşüm teknolojisine 30 milyon dolar yatırım yaptı

Spor ve fitness giyim üretiminde dünyanın önde gelen markalarından biri olan Lululemon, Fransız girişimi Syntetica'ya büyük bir yatırım yaptığını duyurdu. Toplam 30 milyon dolarlık A serisi yatırım turu kapsamında gerçekleştirilen bu iş birliği, giyim sektöründe naylon malzemelerin geri dönüştürülmesi için devrim niteliğinde yöntemler getirmeyi amaçlıyor. Bu adım, moda endüstrisinin çevresel sürdürülebilirlik ve kaynakların yeniden kullanımına olan bağlılığını bir kez daha teyit ediyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Syntetica, iki tür naylon olan Nylon 6 ve Nylon 6,6 malzemelerini birbirinden ayırmadan geri dönüştürmeyi sağlayan benzersiz bir teknoloji geliştirdi. TechCrunch'a verdiği röportajda girişimin lideri Marco Bertone, tüketicilerden toplanan tekstil atıklarında bu iki naylon türünü ayırmanın oldukça zor ve maliyetli bir süreç olduğunu belirtti. Yeni yöntem ise bu sorunu ortadan kaldırarak, çöp sahalarına atılan tonlarca giysiye ikinci bir hayat sunuyor.

Jeopolitik durum ve fiyat istikrarı

Son altı ayda petrol endüstrisindeki jeopolitik istikrarsızlık, naylon fiyatlarında keskin dalgalanmalara neden oldu. Marco Bertone'ye göre, petrol bazlı sentetik malzemelere güvenen markalar için bu ciddi bir uyarı zili oldu. Fiyatların haftalık veya üç aylık olarak yeniden gözden geçirilmesi, üreticileri alternatif ve sürdürülebilir kaynaklar aramaya zorluyor. Syntetica'nın sunduğu çözümün sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da rekabetçi olması bekleniyor.

Syntetica, diğer birçok çevresel girişimin aksine hazır kumaş veya yeni bir malzeme üretmiyor. Ana ürünleri, diğer işletmelerin iplik üretebileceği özel granüllerdir (pellets). Bu yaklaşım, tüm üretim zinciriyle iş birliği yapılmasına ve teknolojinin daha hızlı yaygınlaşmasına olanak tanıyor. Girişim şu anda Michelin ile iş birliği içinde Fransa'nın Clermont-Ferrand şehrinde bir pilot üretim tesisi kuruyor.

Büyük markaların ilgisi ve gelecek planları

Lululemon'un yanı sıra, Syntetica projesine Victoria’s Secret ve Etam gibi ünlü markalar da ilgi gösterdi. Ayrıca, büyük giyim üreticisi MAS Holdings'in yatırımcı olarak katılması, bu sorunun endüstriyel düzeyde ne kadar acil olduğunu gösteriyor. İş birliği kapsamındaki ilk ürünlerin gelecek yılın başında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Özbekistan pazarında da sentetik malzemelerden üretilen spor kıyafetlerine olan talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, küresel markaların bu tür çevresel girişimleri gelecekte yerel üreticiler için de bir örnek teşkil edebilir. Dünya genelinde giyim atıklarını azaltmak ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak, premium markalar için artık sadece bir trend değil, stratejik bir zorunluluk haline geliyor.

LululemonSynteticaTeknolojiEkolojiYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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