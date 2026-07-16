System76 yeni Adder Pro dizüstü bilgisayarını tanıttı: OLED ekran ve RTX 5070 grafik

·40·Teknoloji
System76 yeni Adder Pro dizüstü bilgisayarını tanıttı: OLED ekran ve RTX 5070 grafik

ABD merkezli System76, yüksek performanslı dizüstü bilgisayar pazarındaki yerini sağlamlaştırmak amacıyla yeni Adder Pro modelini tanıttı. Cihaz, dış görünüşüyle çok dikkat çekmese de, iç teknik özellikleri ve fiyat-performans dengesiyle başta yazılımcılar ve oyuncular olmak üzere birçok kullanıcı için oldukça cazip görünüyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com verilerine göre, Adder Pro dizüstü bilgisayarının en önemli avantajlarından biri ekranıdır. Cihaz, 15,3 inç boyutunda ve 1600p çözünürlüğünde parlak bir OLED ekranla donatılmıştır. Bu ekran, 165 Hz yenileme hızı ve 500 cd/m² parlaklık sunarak renk doğruluğu ve görüntü akıcılığının önemli olduğu kullanıcılar için ideal bir seçenek oluşturuyor.

Teknik özellikler ve güç

Dizüstü bilgisayarın "kalbi" olarak Intel'in en yeni ve enerji verimli Core Ultra 7 356H işlemcisi tercih edilmiş. Grafik tarafında ise kullanıcılara seçim hakkı tanınıyor. Temel model NVIDIA RTX 5060 Laptop ekran kartıyla sunulurken, sadece 180 dolar ek ücret karşılığında daha güçlü olan RTX 5070 Laptop grafik çipini tercih etmek mümkün.

Bellek konusunda da System76 geniş seçenekler sunuyor. Standart konfigürasyonda 16 GB RAM ve 1 TB SSD bulunuyor. Ancak şirketin web sitesindeki yapılandırıcı aracılığıyla cihazı 96 GB'a kadar RAM ve 4 TB'a kadar depolama alanı ile güçlendirmek mümkün. Elbette, bu maksimum donanıma sahip bir dizüstü bilgisayarın fiyatı 5270 dolara kadar çıkabiliyor.

Modern bağlantı standartlarından Wi-Fi 7 ve Bluetooth 6 teknolojileri destekleniyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarda ikinci bir SSD diski takmak için ek bir yuvanın bulunması, gelecekte yükseltilebilirlik imkanını artırıyor. Cihazın toplam ağırlığı 1,6 kg olup, sunduğu güce kıyasla oldukça hafif olduğunu gösteriyor.

Fiyat ve pazar beklentileri

Adder Pro modelinin başlangıç fiyatı 2680 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat segmentindeki dizüstü bilgisayarlar genellikle profesyonel kesim ve üst düzey oyun tutkunları için tasarlanmıştır. Marka ülkemizde çok yaygın olmasa da, açık kaynaklı yazılımlarla (Linux) çalışmaya uygun olması sektör profesyonelleri arasında ilgi uyandıracaktır.

Batarya kapasitesi 60 Wh değerindedir. Bu değer, böylesine güçlü bir grafik kartı ve işlemci için biraz düşük görünebilir, ancak Core Ultra serisi çiplerin enerji verimliliğinin bu açığı kısmen kapatması bekleniyor. System76, yeni ürünüyle orta ve üst segment dizüstü bilgisayar pazarında ciddi bir rekabet yaratmayı hedefliyor.

System76Adder ProNVIDIA RTXIntel Core UltraDizüstü Bilgisayar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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