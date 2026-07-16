İngiltere'nin Arjantin'e yenilmesine neden olan "anti-kahramanlar"

·51·Spor
İngiltere'nin Arjantin'e yenilmesine neden olan "anti-kahramanlar"

İngiltere milli takımı bir kez daha milyonlarca taraftarının kalbini kırdı. «Üç Aslan», sadece iki yıl ve birkaç gün içinde ikinci kez İspanya'ya karşı finale çıkmanın eşiğindeydi. Ancak Arjantin'e karşı oynanan şiddetli yarı final mücadelesi İngilizler için tam bir hayal kırıklığına dönüştü.

85. dakikaya kadar önde götürdükleri maçta son dakikalarda çok geriye yaslanan İngilizler, bu hatanın bedelini ağır ödedi; son saniyelerde yenen iki ölümcül gol İngiltere'yi turnuvanın dışına itti.

Zamin.uz bu dramatik mağlubiyetin analizini ve maçın en başarısız üç yıldızına verilen acımasız puanları sunuyor.

Büyük lanet devam ediyor: Futbolun mucidi olan İngilizler, son 60 yıldır (kendi evlerinde düzenlenen Britanya Şampiyonası ve Rous Kupası hariç) hiçbir büyük uluslararası turnuvayı kazanamıyor. Bu bekleyişin daha ne kadar süreceği ise bilinmiyor.

İngiltere'nin üç «başarısızlık sembolü»

Bu karşılaşmada İngiltere milli takımının ana yıldızları, kendi seviyelerinin çok altında bir oyun sergiledi. Uzmanlar tarafından verilen puanlar bunu açıkça kanıtlıyor (en yüksek puan 10, başlangıç puanı ise 6,0).

1. Jude Bellingham — 3,0 puan

Bellingham önceki maçlarda İngiltere'yi defalarca kurtarmış olsa da bu kez aynı mucizeyi tekrarlayamadı. İngiliz taraftarlar ondan bir kez daha bireysel yetenekleriyle maçı çözmesini bekliyordu. Ancak Arjantinliler bunu iyi analiz ederek Jude'u tamamen etkisiz hale getirdi. Sonuç olarak Bellingham'ın beklenen asist (xA) verisi neredeyse sıfıra, yani sadece 0,01 seviyesine düştü.

2. Harry Kane — 3,0 puan

Milli takım kaptanı da Bellingham gibi beklenen performansı sergileyemedi. İleri hatta kendisine top gelmeyince, Kane geriye çekilip derin pozisyonlardan pas atmak zorunda kaldı. Uzun mesafeli bir pası rakip savunmacı Tagliafico tarafından başarısız bir şekilde karşılanınca takım arkadaşlarına tehlikeli bir pozisyon yarattı. Ancak sonrasında Kane'in kendisi, Morgan'ın uygun pasını kontrol edemeyerek rakibin tehlikeli kontra atağına sebep oldu. Ayrıca Harry, sahada girdiği 8 ikili mücadelenin 6'sını kaybetti.

3. John Stones — 3,0 puan

Hava topları genellikle İngiliz futbolunun en güçlü silahı sayılırdı. Ancak bu kez Arjantin tam da bu stili kullandığında İngiliz savunması çaresiz kaldı. Guehi ile birlikte merkezde rakip forvetlere karşı duran Stones; Nico Gonzalez, Alexis Mac Allister ve Lautaro Martinez'i tam anlamıyla durduramadı. Messi tarafından Lautaro'ya gönderilen gol pasında ise Stones, hava topu mücadelesini kazanabilecekken hata yaptı.

Mağlubiyetin kahramanları: Kim kaç puan aldı?

Futbolcu

Pozisyonu

Maç puanı

Temel eksikliği

Jude Bellingham

Orta saha

3.0 / 10

Tamamen kontrol altına alındı, tehlike yaratma seviyesi sıfıra indi (xA — 0.01).

Harry Kane

Santrafor

3.0 / 10

Pozisyonunu kaybetti, 8 ikili mücadelenin 6'sında yenildi.

John Stones

Stoper

3.0 / 10

Hava toplarını kaybetti, Lautaro'nun golünde hata yaptı.

İngilizlerin final öncesi yaptığı bu kaba taktiksel hatalar ve liderlerin zayıf oyunu, onları bir kez daha şampiyonluktan etti. Şimdi yeni bir fırsatı beklemek zorundalar.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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