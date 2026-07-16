Petrol ve gaz endüstrisinde devrim: Applied Computing tüm fabrikayı yöneten bir AI geliştirdi

·35·Teknoloji
Petrol ve gaz endüstrisinde devrim: Applied Computing tüm fabrikayı yöneten bir AI geliştirdi

Londra merkezli girişim Applied Computing, petrol, gaz ve petrokimya endüstrisi için tasarlanmış Orbital adlı yenilikçi bir yapay zeka modeli tanıttı. Bu teknoloji, karmaşık endüstriyel tesislerdeki binlerce sensörden gelen verileri gerçek zamanlı olarak analiz ederek tüm fabrikanın operasyonlarını optimize edebiliyor. Projenin geliştirilmesi için mühendislik devi KBR ve Databricks Ventures liderliğinde 20 milyon dolarlık yatırım toplandı. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

Günümüzde petrol ve gaz tesislerine kurulu binlerce sensör; sıcaklık, basınç ve viskozite gibi verileri sürekli olarak kaydediyor. Ancak, Applied Computing CEO'su Callum Adamson'ın TechCrunch'a verdiği demeçte belirttiği üzere, şirketler mevcut verilerin yalnızca yüzde 8'ini verimli bir şekilde kullanabiliyor. Orbital modeli, sensör verilerini mühendislik belgeleri ve fizikokimyasal yasalarla birleştirerek bu boşluğu doldurmak için tasarlandı.

Orbital modelinin benzersizliği ve yetenekleri

ChatGPT gibi metin tabanlı modellerden farklı olarak Orbital; zaman serisi modeli, fizik tabanlı model ve dil modelini tek bir yapıda birleştiriyor. Bu sistem, sadece arızaları tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunların nedenlerini saniyeler içinde buluyor ve önerilen çözümün fabrikanın diğer bölümlerini nasıl etkileyeceğini modelleyebiliyor.

Yeni teknoloji sayesinde uzmanlar çeşitli simülasyonlar gerçekleştirebiliyor. Örneğin, fabrikanın bir bölümündeki değişikliğin tüm sisteme etkisini kontrol etmek eskiden günler veya haftalar sürerken, artık bu süreç birkaç saniyede tamamlanıyor. Bu durum, enerji tüketimini azaltmak ve üretim sürekliliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.

  • Gerçek zamanlı sensör verilerinin analizi;
  • Fiziksel ve kimyasal kısıtlamaları dikkate alarak tahmin yürütme;
  • Arıza nedenlerinin hızlı tespiti ve simülasyonu;
  • Enerji verimliliğini artırma ve atıkları azaltma.
Applied Computing şu anda birçok büyük uluslararası enerji şirketiyle iş birliği yapıyor. Özellikle Hindistan'dan Wipro ve ABD'den KBR, Orbital sistemini kendi platformlarına entegre etmiş durumda. Ayrıca girişim, önümüzdeki haftalarda Avrupa'nın büyük bir petrol şirketiyle yeni bir ortaklık duyurmayı planlıyor.

Endüstride AspenTech ve AVEVA gibi güçlü rakipler bulunmasına rağmen Adamson, şirketinin üstünlüğünü veri tabanında değil, en yetenekli AI araştırmacılarını bir araya getirebilmesinde görüyor. Toplanan 20 milyon dolarlık yatırım, şirketin uluslararası ölçekte büyümesi, yeni mühendislerin işe alınması ve araştırmaların derinleştirilmesi için kullanılacak. Bu tür teknolojiler, petrol ve gaz endüstrisinin ekonominin temel taşı olduğu ülkeler için gelecekte dijital dönüşüm yolunda önemli bir örnek teşkil edebilir.

Applied ComputingYapay ZekaPetrol-GazOrbitalTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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