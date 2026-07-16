Google, NotebookLM hizmetini Gemini Notebook olarak yeniden adlandırdı

Google, yapay zeka tabanlı ürünlerini tek bir marka altında birleştirme stratejisini sürdürüyor. Şirket, araştırmacılar ve öğrenciler arasında popüler olan NotebookLM platformunu artık Gemini Notebook olarak adlandırmaya karar verdi. Bu değişiklik, Google ekosistemindeki tüm yapay zeka araçlarını Gemini ismi altında toplama yönündeki bir sonraki adım oldu. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

İlk olarak 2023 yılında Google I/O konferansında Project Tailwind adıyla tanıtılan bu proje, kısa sürede büyük bir başarı elde etti. Ixbt.com verilerine göre, bugün bu ürünü 30 milyondan fazla kullanıcı ve 600 binden fazla kuruluş kullanıyor. Platformun temel görevi, kullanıcının sağladığı kaynaklara dayanarak verileri analiz etmek ve yeni içerik oluşturmaktır.

Yeni özellikler ve veri analizi

İsim değişikliğinin yanı sıra Google, hizmete önemli teknik güncellemeler de getirdi. Artık Gemini Notebook kullanıcıları, verileri analiz etmek için özel kodlar çalıştırma imkanına sahip olacaklar. Bu işlev, karmaşık veri setleriyle çalışırken ve daha doğru sonuçlar alırken yardımcı olur. Her defter artık ayrı bir güvenli konteyner olarak çalışır, bu da veri gizliliğini sağlar.

Son üç yıl içinde bu araç önemli ölçüde gelişti. Sadece metinlerle çalışmakla kalmayıp, aynı zamanda interaktif podcast'ler oluşturma, videoları analiz etme ve çeşitli formatlardaki dosyaları destekleme yeteneğine sahip oldu. NotebookLM'in başarısı, diğer girişimleri ve teknoloji şirketlerini de benzer podcast oluşturma ve araştırma araçları geliştirmeye teşvik etti.

Yeni özellikler henüz herkes için açık değil. Google AI Ultra ücretli planı kullanıcıları ve Workspace iş müşterileri, bu güncellemelerden ilk yararlananlar olacak. Standart Pro kullanıcıları için ise yeni özelliklerin önümüzdeki haftalarda sunulması bekleniyor.

Şirket, kullanıcıların notlarını ve defterlerini doğrudan Gemini uygulaması aracılığıyla görebileceklerini belirtti. Yakında arama motorundaki AI Mode üzerinden de bu verilere erişim imkanı sağlanacak. Bu adımlar, Google'ın yapay zeka hizmetlerini günlük iş akışına daha derinlemesine entegre ettiğini gösteriyor.