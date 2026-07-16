X platforması içerik hırsızlarına karşı mücadeleyi güçlendirdi: Gelirler sahiplerine iade edilecek

Elon Musk'a ait X (eski adıyla Twitter) sosyal ağı, telif haklarını korumak ve platformdaki gelir paylaşım sistemini düzenlemek adına sert önlemler aldığını duyurdu. Şirket, diğer kullanıcıların videolarını ve metin gönderilerini izinsiz kullanarak para kazanan hesaplara karşı mücadeleyi yeni bir boyuta taşıyor. Bu önlemler sadece içerik hırsızlığını azaltmayı değil, aynı zamanda gerçek içerik üreticilerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

X mühendisi Christopher Bir'in belirttiğine göre, platformun Grok AI modelinin yeni sürümü artık kopyalanmış içerikleri eskisinden üç kat daha etkili bir şekilde tespit edebiliyor. Sistem sadece videoları değil, viral hale gelen metin gönderilerini de analiz ediyor. Eğer bir kullanıcı başkasının videosuna filigran (watermark) veya sahte giriş kısımları ekleyerek onu kendine aitmiş gibi göstermeye çalışırsa, bu gönderiden elde edilen tüm reklam gelirleri otomatik olarak orijinal yazara yönlendirilecek.

Yapay zeka ve botlara karşı mücadele

Günümüzde sosyal ağlarda içerik hırsızlığı çoğu zaman otomatik botlar yardımıyla gerçekleştiriliyor. X'in verilerine göre, son döngüde 1,5 milyondan fazla çalıntı gönderi tespit edildi. Bu yeni mekanizma sayesinde 1 milyon dolardan fazla tutarın sahiplerine iade edilmesi bekleniyor. Bu gösterge, platformdaki adil rekabet ortamını yeniden tesis etme yolunda atılmış önemli bir adımdır.

Ayrıca şirket, botlara karşı mücadeleyi de hızlandırdı. Nisan ayı verilerine göre platform, dakikada ortalama 208 botu tespit edip engelliyor. Yapay zeka kullanılarak oluşturulan sahte hesaplar sosyal ağ ekosistemine ciddi zararlar verdiği için bu sayı her geçen gün artıyor.

Beğeni için „tuzak“ kuranlar cezalandırılacak

Yeni kurallara göre sadece içerik hırsızlığı değil, yapay yollarla etkileşimi artırma girişimleri (engagement bait) de sıkı denetim altına alınıyor. Örneğin, „Kim cevap yazarsa hepsine abone olacağım“ gibi vaatlerle kitle toplayan kullanıcılar gelir elde etme programından çıkarılacak. Eğer bu durum üç kez tekrarlanırsa, kullanıcının hesabı tamamen engellenebilir.

X yönetimi, en popüler blog yazarlarını bile bu konuda uyardı. Örneğin, dünyanın en zengin YouTuber'ı MrBeast bile videoları izletmek için finansal ödüller vaat ettiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Platformun verilerine göre, kullanıcıları yapay yöntemlerle tutmaya çalışmak sosyal ağın kalitesini düşürüyor.

Bu değişiklikler, X platformunu Instagram, Facebook ve Reddit gibi rakipleriyle aynı seviyeye getiriyor. Söz konusu platformlar, içeriğin yeniden yüklenmesini (repost) tespit eden teknik araçları zaten uygulamaya koymuştu. Artık X de kendi video düzenleyicisi ve dahili araçları aracılığıyla orijinal içerik üreticilerini desteklemeyi hedefliyor.