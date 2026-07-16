Moore Threads, AI Cube kompakt bilgisayarını tanıttı

·31·Teknoloji
Moore Threads, AI Cube kompakt bilgisayarını tanıttı

Çinli teknoloji şirketi Moore Threads, yapay zeka yeteneklerine odaklanan yeni nesil mini-PC'si AI Cube cihazını resmen piyasaya sürdü. Bu kompakt "küp", sadece sıra dışı tasarımıyla değil, aynı zamanda 12 TB'a kadar genişletilebilen depolama sistemi gibi güçlü teknik özellikleriyle de sektör uzmanlarının dikkatini çekiyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Cihazın temeli olarak, şirketin kendi geliştirdiği ve MUSA mimarisine dayanan Yangtze SoC (çip üzerinde sistem) seçildi. Bu çip; merkezi işlemciyi (maksimum 2,65 GHz frekans), grafik işlemciyi ve özel bir sinir ağı hızlandırıcısını bir araya getiriyor. ixbt.com'a göre, sistemin yapay zeka birimi 50 TOPS performans sunarak karmaşık hesaplamaların yerel düzeyde gerçekleştirilmesine olanak tanıyor.

Depolama konusunda AI Cube modern standartları tam olarak karşılıyor. Cihaz, 32 GB LPDDR5X RAM ile donatılmış durumda. Veri depolama için standart 1 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor ve iki ek M.2 yuvası sayesinde toplam depolama kapasitesi 12 TB'a kadar çıkarılabiliyor. Bu tür bir kapasite genellikle büyük sunucular veya iş istasyonları için tipiktir.

Yapay zeka ve multimedya yetenekleri

Yeni mini-PC'nin en önemli özelliği, içerisinde yerleşik olarak bulunan Wheat Intelligence Agent adlı yapay zeka asistanıdır. Bu ajan, 90'dan fazla sistem aracını ve 60'tan fazla uzmanlaşmış işlevi içerir. 36'dan fazla popüler uygulama ile çalışabilen asistan, kullanıcının sesli veya metin tabanlı komutlarına göre rota planlamadan dosya yönetimine kadar birçok görevi yerine getirebiliyor.

Kasa tasarımı da göz ardı edilmemiş. 125 x 125 x 135 mm boyutlarındaki cihaz, havacılık sınıfı alüminyumdan üretilmiş olup yaklaşık 1,16 kg ağırlığındadır. Multimedya olanakları için dört mikrofonlu bir dizi ve her biri 5 W gücünde iki stereo hoparlör entegre edilmiştir. Bu, AI Cube'un ek bir ses sistemine ihtiyaç duymadan video görüşmeleri ve eğlence amaçlı kullanılabilmesini sağlar.

Harici cihaz bağlantısı için AI Cube şu arayüzleri sunuyor:

  • Dört adet tam işlevli USB-C portu;
  • İki adet USB-A portu;
  • RJ45 ağ bağlantı noktası;
  • Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı modülleri.

AI Cube şu anda Çin'in JD.com platformunda 10.999 yuan (yaklaşık 1620 ABD doları) fiyatla satılıyor. Bu tür kompakt ve güçlü bilgisayarlar genellikle grafik tasarımcılar, yazılımcılar ve yapay zeka teknolojileriyle çalışan uzmanlar tarafından oldukça değerli görülüyor. Moore Threads ürününün küresel pazara çıkış tarihi henüz açıklanmadı.

Moore ThreadsAI CubeMini-PCYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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