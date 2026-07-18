Scaloni, Yamal'ı övdü ancak final için bir dilekte bulundu

·28·Spor
Scaloni, Yamal'ı övdü ancak final için bir dilekte bulundu

Arjantin milli takımı teknik direktörü Lionel Scaloni, 2026 Dünya Kupası finali öncesinde Lamine Yamal'ın yeteneğine övgüler yağdırdı. Ancak deneyimli çalıştırıcı, İspanya'nın genç yıldızı hakkındaki sıcak sözlerini esprili bir temenniyle noktaladı.

19 Temmuz'da Arjantin ve İspanya dünya şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Finalin en büyük hikayelerinden biri ise Lionel Messi ile yeni neslin lideri Lamine Yamal arasındaki rekabet olacak.

«O, futbol için gerçek bir hazine»

Scaloni, final öncesi düzenlenen basın toplantısında Yamal'ı durdurmanın kolay olmayacağını kabul etti. İspanyol kanat oyuncusunu futbolun en büyük yeteneklerinden biri olarak tanımladı.

«Lamine harika bir oyuncu, futbol için gerçek bir hazine. Henüz çok genç ve gelecekte İspanya'ya birçok mutlu an yaşatacak. Umarız bu pazar günü olmaz» dedi Scaloni.

Arjantinli teknik adam, Yamal'a karşı alınacak önlemlerden bahsederken, onu oyundan düşürmenin en iyi yolunun «odasına kilitlemek» olacağını şaka yollu ifade etti.

Yamal, İspanya hücumunun ana silahı oldu

«Barcelona» kanat oyuncusu 13 Temmuz'da 19 yaşına girdi. Buna rağmen şimdiden İspanya milli takımının kilit liderlerinden biri haline geldi.

2026 Dünya Kupası boyunca Yamal; hızı, bire bir pozisyonlardaki adam eksiltme becerisi ve hücumları yönlendirmesiyle dikkat çekti. İspanya'nın topa sahip olma odaklı oyununda genç kanat oyuncusu, rakip savunmayı aşan temel isimlerden biri oluyor.

Arjantin savunması için en zorlu görevlerden biri de kanatta Yamal'a boş alan bırakmamak olacak.

Arjantin tarihi bir başarı peşinde

Son dünya şampiyonu Arjantin, turnuvada üst üste ikinci kez kupayı kaldırma şansına sahip.

Scaloni'nin öğrencileri finale giden yolda birçok kez zor durumdan kurtuldu. Teknik direktör, oyuncuları yeni bir şampiyonluk için motive eden şeyin ülkedeki milyonlarca taraftarın desteği olduğunu belirtti.

İspanya ise 2010'dan sonra tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. Avrupa şampiyonu, finale kadar istikrarlı bir oyun sergiledi ve yarı finalde Fransa'yı 2-0 mağlup etti.

Messi ve Yamal — iki neslin çatışması

Final, sembolik bir rekabete daha sahne olacak. 39 yaşındaki Lionel Messi kariyerindeki yeni bir dünya şampiyonluğu için mücadele ederken, 19 yaşındaki Yamal ilk Dünya Kupası'nda zafere yaklaştı.

Scaloni, Messi'nin 39 yaşında hala bir Dünya Kupası finaline ulaşmasını olağanüstü bir başarı olarak nitelendirdi. Ona göre Arjantinli kaptan, sonuç ne olursa olsun gelecek nesiller için bir örnek teşkil etmeye devam edecek.

Arjantin ile İspanya arasındaki final karşılaşması 19 Temmuz Pazar günü New York-New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

Şimdi tek bir soru var: Scaloni'nin öğrencileri Yamal'ı durdurabilecek mi, yoksa İspanya'nın genç yıldızı finalde de son sözü söyleyecek mi?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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