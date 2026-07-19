ABD'de nükleer reaktörle çalışan dev konteyner gemisi projesi onaylandı

Dünyada deniz taşımacılığını çevre dostu ve yüksek verimli enerji kaynaklarına dönüştürme yolunda önemli bir adım atıldı. American Bureau of Shipping (ABS), Güney Koreli KRISO enstitüsü tarafından geliştirilen ve iki adet küçük modüler reaktörle donatılmış dev bir konteyner gemisi konseptini resmen onayladı. Bu projenin, sivil ticaret filosunda nükleer enerji kullanımı konusunda yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni nesil gemi 15 000 TEU (20 feet standart konteyner) kapasitesine sahip olup, ana güç kaynağı olarak erimiş tuz reaktörleri (Molten Salt Reactor, MSR) seçilmiştir. ixbt.com'un bilgilerine göre, bu teknoloji geleneksel denizaltı reaktörlerinden farklı olarak düşük basınç altında çalışmaktadır. Bu durum, kaza anında patlama riskini önemli ölçüde azaltmakta ve gemi güvenliğini en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Teknolojik üstünlük ve güvenlik önlemleri

MSR reaktörlerinin en büyük avantajı, birkaç yıl boyunca ek yakıt ikmali ve karmaşık bakım gerektirmeden kesintisiz çalışabilmeleridir. Bu, uluslararası nakliye şirketleri için yakıt maliyetlerinden tasarruf etmeyi ve atmosfere salınan zararlı gaz miktarını sıfıra indirmeyi mümkün kılmaktadır. Reaktörler, gemi manevra yaparken yükü reaktör ve bataryalar arasında akıllıca dağıtan özel bir enerji depolama sistemi ile entegre edilmiştir.

Gemi tasarımı da yeni teknolojiye uyum sağlayacak şekilde tamamen yeniden gözden geçirilmiştir. Geleneksel yakıt tanklarının ve bacaların bulunmaması, ek yük alanlarının açılmasını sağlamıştır. Reaktör bölmesi, gövdenin en güvenli kısmı olan merkeze yerleştirilmiştir. Bu bölgede deformasyon olasılığı düşüktür ve yandan bir çarpışma durumunda reaktör maksimum düzeyde korunmuş olacaktır.

Mürettebat güvenliği ve gelecek planları

Proje yazarları, mürettebat üyelerinin sağlığını da ilk sıraya koymuşlardır. Yaşam alanları ve çalışma bölmeleri, geminin burun kısmına, yani reaktör bölmesinden mümkün olduğunca uzağa taşınmıştır. KRISO uzmanları hidrodinamik testler yaparak, geminin şiddetli dalgalarda bile 25 knot (saatte yaklaşık 46 km) hızı koruyabildiğini kanıtlamıştır.

Bu proje, Samsung Heavy Industries ve Kore Atom Enerjisi Araştırma Enstitüsü (KAERI) ile iş birliği içinde yürütülmektedir. Şu anda MARINA adı verilen özel bir reaktör üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bir sonraki aşamada, tüm sistemlerin gemi gövdesine tam entegrasyonuna yönelik detaylı mühendislik çalışmaları tamamlanacaktır. Proje başarılı olursa, lojistik zincirlerinde çevre dostu ve daha ucuz deniz yolları ortaya çıkabilir.