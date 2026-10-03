Japonya'da insanlar kanallara bilerek balık bırakıyor: Arkasındaki şaşırtıcı sebep

Japonya'nın bazı küçük kasabalarında, sokaklardan akan sıradan su kanallarında rengarenk canlı balıklara rastlamak mümkün. Buraya tesadüfen gelmediler; yerel halk balıkları kanallara bilerek bırakıyor.

Bunun temel nedenlerinden biri, kanallardan temiz kaynak suyu akmasıdır. Balıklar sudaki küçük yosunlar, böcekler ve organik atıklarla beslenerek kanal ekosisteminin temiz kalmasına yardımcı olur.

Ancak bu geleneğin bir başka ilginç yönü daha var. Canlı balıkların yüzdüğü temiz kanallar, insanların davranışlarını da etkiliyor. Böyle bir manzarayı gören kişi, suya çöp atmaktan rahatsızlık duyabiliyor.

Böylece sıradan su kanalları sadece temiz kalmakla kalmıyor, aynı zamanda güzel bir manzaraya ve turistlerin ilgisini çeken bir noktaya dönüşüyor.

Japonya'da balıklar sadece suda yüzmüyor; bazı bölgelerde doğayı koruma ve temizlik kültürünün bir parçası haline gelmiş durumdalar.