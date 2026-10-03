Ronaldo'nun 7 numaralı forması başka bir oyuncuya mı verilecek? Portekiz'de Ronaldo nedeniyle protestolar artıyor

·22·Dünya
Ronaldo'nun 7 numaralı forması başka bir oyuncuya mı verilecek? Portekiz'de Ronaldo nedeniyle protestolar artıyor

Portekiz milli takımı ve Cristiano Ronaldo ile ilgili son gelişmeler, ülke futbolseverleri arasında geniş çaplı tartışmalara yol açıyor.

Sosyal medyada bazı taraftarlar, Ronaldo'nun milli takımdaki statüsü ve kendisine yönelik tutum konusunda memnuniyetsizliklerini dile getiriyor. Portekizli golcünün milli takım tarihindeki büyük katkısını özellikle vurguluyorlar.

Tartışmaların bir diğer konusu ise Ronaldo'nun kariyeri boyunca simgesi haline gelen 7 numaralı forma. Bu numaranın başka bir oyuncuya verilebileceğine dair haberler, taraftarlar arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Ronaldo'yu destekleyenler ise onun Portekiz futbolundaki tarihi yerini hatırlatarak, milli takımdaki kariyerine ve mirasına saygı duyulması gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte, Portekiz'de binlerce taraftarın Ronaldo'ya destek vermek için sokaklara döküldüğü yönündeki iddiaların güvenilir kaynaklarla teyit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, bu tür haberleri doğrulanmış bir gerçek olarak değil, sosyal medyadaki iddialar olarak sunmak daha doğru olacaktır.

Cristiano RonaldoPortekiz Milli Takımı7 NumaraPortekiz Futbol TarihiFutbol Haberleri
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo'nun ayrılışının ardından eleştirmenlere "patlayıcı" bir yanıt verdiRio Ferdinand, Cristiano Ronaldo'nun ayrılışının ardından eleştirmenlere "patlayıcı" bir yanıt verdiDün 18:34Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması nedeniyle Portekiz milli takım sayfası bir günde 8,8 milyon takipçi kaybettiCristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması nedeniyle Portekiz milli takım sayfası bir günde 8,8 milyon takipçi kaybettiDün 14:29“Beni yok etmeye çalışan kanallar var” — Ronaldo eleştirmenlere yanıt verdi“Beni yok etmeye çalışan kanallar var” — Ronaldo eleştirmenlere yanıt verdi27 Eylül 17:2130 ameliyat geçiren 21 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti30 ameliyat geçiren 21 yaşındaki sporcu hayatını kaybetti27 Eylül 15:17Cristiano ve Georgina’nın düğününe Messi de gelecek mi? Konuk listesinde çok sayıda sır varCristiano ve Georgina’nın düğününe Messi de gelecek mi? Konuk listesinde çok sayıda sır var4 Ağustos 17:46Ronaldo gizlice evlendi: Evlilik sözleşmesinde neler var?Ronaldo gizlice evlendi: Evlilik sözleşmesinde neler var?15 Ağustos 00:40
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Evde beslenen dev piton çocuğu yuttu mu? Vietnam'daki haberler paniğe yol açtı
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Dünya'nın dönüşü hızlandı: Küresel zaman sistemi değişebilir
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
İki haftalık minyatür eşek kayboldu ve ertesi gün korkunç bir halde bulundu
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Japonya'da 90 dakika uyuyan katılımcı 14 bin dolar kazanacak
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba