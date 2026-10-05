FIFA eğitmenleri: Özbekistan hakemlik sistemine uluslararası deneyime sahip uzman geldi

Özbekistan Süper Ligi maçlarındaki hakemlik kararlarıyla ilgili yaşanan birçok tartışmalı durum, ihtilaflı kararlar ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından, Özbekistan Futbol Hakemleri Merkezi yönetiminde ciddi bir kadro değişikliğine gidildi.

Kurumu yöneten Ma’mur Saidqosimov'un yerine, uluslararası alanda büyük saygınlığa sahip uzman Farhod Abdullayev yeni direktör olarak atandı. Eski başkan Saidqosimov'un da merkez sisteminde görevine devam edeceği açıklandı.

Atama detayları ve resmi duyuru

Daha önce Özbekistan Futbol Hakemleri Merkezi basın servisi, ülkedeki futbol hakemliğini yeni bir seviyeye taşımak, hakemlerin profesyonel becerilerini geliştirmek ve uluslararası standartlara uygun yeni nesil hakemler yetiştirmek amacıyla Farhod Abdullayev'in sisteme dahil edildiğini duyurmuştu. Ancak o dönemde kurum yönetiminin değiştiği tam olarak açıklanmamıştı.

Kısa bir süre sonra Farhod Abdullayev, sosyal medya hesapları üzerinden Özbekistan Futbol Hakemleri Merkezi Direktörü olarak göreve başladığını resmen doğruladı.

Dünya Kupası uzmanı: Farhod Abdullayev kimdir?

Yeni yöneticinin deneyimi ve profesyonel kariyeri, Özbek futbol hakemliğinin reforme edilmesi konusunda büyük umutlar vaat ediyor:

Dünya Kupası paneli üyesi: 2018, 2022 ve 2026 FIFA Dünya Kupaları için hakem hazırlık sürecinde özel uzmanlar panelinde başarılı bir şekilde görev almıştır;

Küresel eğitmen statüsü: 2011 yılından bu yana dünyanın 50'den fazla ülkesinde FIFA ve AFC bünyesinde 170'ten fazla resmi eğitim kursu ve seminer düzenlemiştir;

30 yıllık büyük deneyim: Futbol hakemliği alanında 30 yılı aşkın zengin pratik ve teorik deneyime sahip olan Abdullayev, son yıllarda Suudi Arabistan hakem departmanının başkanlığını yürütmekteydi.

Hakemlikte yeni dönem talebi

Bilgi notu olarak; daha önceki yıllarda Özbekistan Hakemler Merkezi'nde Erkin Baxtiyorov ve Laziz Qo‘chqorov gibi deneyimli uzmanlar görev yapmıştı.

Yerel ligde hakem kararları üzerindeki baskı ve tartışmaların arttığı bu dönemde, uluslararası uzman Farhod Abdullayev'in merkezin başına geçmesinin, VAR sisteminin işleyişini mükemmelleştirmek ve hakemlerin şeffaf bir şekilde görev yapmasını sağlamak adına belirleyici bir adım olması bekleniyor.