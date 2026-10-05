FIFA eğitmenleri: Özbekistan hakemlik sistemine uluslararası deneyime sahip uzman geldi

·2·Spor
FIFA eğitmenleri: Özbekistan hakemlik sistemine uluslararası deneyime sahip uzman geldi

Özbekistan Süper Ligi maçlarındaki hakemlik kararlarıyla ilgili yaşanan birçok tartışmalı durum, ihtilaflı kararlar ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından, Özbekistan Futbol Hakemleri Merkezi yönetiminde ciddi bir kadro değişikliğine gidildi.

Kurumu yöneten Ma’mur Saidqosimov'un yerine, uluslararası alanda büyük saygınlığa sahip uzman Farhod Abdullayev yeni direktör olarak atandı. Eski başkan Saidqosimov'un da merkez sisteminde görevine devam edeceği açıklandı.

Atama detayları ve resmi duyuru

Daha önce Özbekistan Futbol Hakemleri Merkezi basın servisi, ülkedeki futbol hakemliğini yeni bir seviyeye taşımak, hakemlerin profesyonel becerilerini geliştirmek ve uluslararası standartlara uygun yeni nesil hakemler yetiştirmek amacıyla Farhod Abdullayev'in sisteme dahil edildiğini duyurmuştu. Ancak o dönemde kurum yönetiminin değiştiği tam olarak açıklanmamıştı.

Kısa bir süre sonra Farhod Abdullayev, sosyal medya hesapları üzerinden Özbekistan Futbol Hakemleri Merkezi Direktörü olarak göreve başladığını resmen doğruladı.

Dünya Kupası uzmanı: Farhod Abdullayev kimdir?

Yeni yöneticinin deneyimi ve profesyonel kariyeri, Özbek futbol hakemliğinin reforme edilmesi konusunda büyük umutlar vaat ediyor:

  • Dünya Kupası paneli üyesi: 2018, 2022 ve 2026 FIFA Dünya Kupaları için hakem hazırlık sürecinde özel uzmanlar panelinde başarılı bir şekilde görev almıştır;

  • Küresel eğitmen statüsü: 2011 yılından bu yana dünyanın 50'den fazla ülkesinde FIFA ve AFC bünyesinde 170'ten fazla resmi eğitim kursu ve seminer düzenlemiştir;

  • 30 yıllık büyük deneyim: Futbol hakemliği alanında 30 yılı aşkın zengin pratik ve teorik deneyime sahip olan Abdullayev, son yıllarda Suudi Arabistan hakem departmanının başkanlığını yürütmekteydi.

Hakemlikte yeni dönem talebi

Bilgi notu olarak; daha önceki yıllarda Özbekistan Hakemler Merkezi'nde Erkin Baxtiyorov ve Laziz Qo‘chqorov gibi deneyimli uzmanlar görev yapmıştı.

Yerel ligde hakem kararları üzerindeki baskı ve tartışmaların arttığı bu dönemde, uluslararası uzman Farhod Abdullayev'in merkezin başına geçmesinin, VAR sisteminin işleyişini mükemmelleştirmek ve hakemlerin şeffaf bir şekilde görev yapmasını sağlamak adına belirleyici bir adım olması bekleniyor.

Farhod AbdullayevÖzbekistan Futbol Hakemleri MerkeziÖzbekistan Süper LigiFIFA Dünya KupalarıHakemlik
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Debbie Hewitt FIFA yönetiminden şeffaflık talep ettiDebbie Hewitt FIFA yönetiminden şeffaflık talep etti17 Eylül 21:17Eski FIFA hakemi Madrid derbisindeki skandal hakem hatasını ifşa ettiEski FIFA hakemi Madrid derbisindeki skandal hakem hatasını ifşa etti23 Eylül 07:04Infantino Taşkent'te: Yeni Taşkent Stadyumu, milli takım ve U-20 Dünya Kupası hazırlıklarıInfantino Taşkent'te: Yeni Taşkent Stadyumu, milli takım ve U-20 Dünya Kupası hazırlıkları30 Eylül 21:50FIFA ve UEFA arasındaki gerilim ABD mahkemesine taşındıFIFA ve UEFA arasındaki gerilim ABD mahkemesine taşındı29 Eylül 15:36Taşkent'te “FIFA Arena” açıldı: Infantino 90 numaralı okulu ziyaret ederek sahayı teslim ettiTaşkent'te “FIFA Arena” açıldı: Infantino 90 numaralı okulu ziyaret ederek sahayı teslim etti30 Eylül 16:21Cristiano Ronaldo, FIFA ve Messi'yi yolsuzlukla suçlayan gönderiyi beğendiCristiano Ronaldo, FIFA ve Messi'yi yolsuzlukla suçlayan gönderiyi beğendi21 Temmuz 12:37
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı