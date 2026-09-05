Galatasaray, Eldor Shomurodov'u kadrosuna katmaya çağrılıyor

Özbekistan milli takım kaptanı ve golcü oyuncusu Eldor Shomurodov'un Türkiye Süper Ligi'ndeki parlak ve verimli performansı, yerel ve uluslararası futbol uzmanlarının dikkatini çekiyor. İstanbul Başakşehir formasıyla üst üste dört maçta gol atarak gerçek bir golcülük becerisi sergileyen Özbek forvetin etrafında büyük bir heyecan oluştu. Galatasaray'a karşı oynanan dramatik derbinin (2-3) ardından, Türkiye'nin önde gelen uzmanları, mevcut şampiyonun yönetimine sakatlanan Victor Osimhen'in yerine acilen Eldor Shomurodov'u transfer etmeleri çağrısında bulundu.

Derbide gol düellosu ve Osimhen'in sakatlığı: Sansasyon nasıl doğdu?

İstanbul derbisi sadece keskin sonucuyla değil, aynı zamanda ligin en güçlü iki forvetinin karşılaşmasıyla da tarihe geçti:

İki yıldızın düellosu: Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçta hem Victor Osimhen hem de Eldor Shomurodov takımlarının ilk gollerine imza attılar;

Sezon rekoru: Türkiye Süper Ligi başladığından bu yana ilk dört maçın tamamında gol atmayı sadece bu iki forvet, Osimhen ve Shomurodov başarabildi;

Nijeryalı yıldız saf dışı kaldı: Karşılaşma sırasında Osimhen beklenmedik bir şekilde ciddi bir sakatlık yaşadı ve ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı;

Şampiyonlar Ligi öncesi endişe: Avrupa ve Suudi Arabistan kulüplerinin radarında olan ve yakın zamanda ayrılması beklenen Osimhen'in sakatlanması, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi ve ligdeki zorlu maçlar öncesinde beklenmedik bir sorun yarattı.

"Eldor'u hemen kiralayın!": Uzman tavsiyesi ve Nijerya basınının onayı

Bu durumun ardından Türk ve yabancı basında büyük bir transfer tartışması başladı:

Levent Tüzemen'in açık çağrısı: A Spor kanalının önde gelen yorumcusu ve futbol uzmanı Levent Tüzemen, Galatasaray yönetimine seslenerek, Nijeryalı yıldızın yerini doldurabilecek tek adayın formda Eldor Shomurodov olduğunu ve acilen kiralanması gerektiğini belirtti;

Nijerya basınının odağında: Bu haber Osimhen'in ülkesinde de büyük yankı uyandırdı; Nijerya'nın saygın Daily Post gazetesi, Galatasaray'ın Özbek golcü seçeneğine ciddi şekilde odaklandığı bilgisini resmen doğruladı;

Kış transfer dönemi beklentisi: Transfer piyasası kurallarına göre bu anlaşmanın gerçekleşmesi için kış transfer döneminin beklenmesi gerekecek, ancak görüşmelerin temelinin şimdiden atılması muhtemel.

Türkiye'yi hayrete düşüren istatistik: Shomurodov'un durdurulamaz performansı

Eldor Shomurodov, Türkiye ligine uyum sürecini tamamlayarak ligin en büyük yıldızlarından biri haline geldi:

Altın Ayakkabı sahibi: Geçen sezon Roma'dan kiralanan Eldor, Süper Lig'de 34 maçta 22 gol atarak Paul Onuachu ile birlikte ligin gol kralı olmuştu;

Bonservisi alınan lider: Başakşehir'i puan tablosunda 5. sıraya taşıyan Özbek futbolcunun bonservisi yaz aylarında tamamen alındı ve yeni sezona da 4 maçta 4 golle fırtına gibi başladı;

Yüksek bonservis bedeli: Özbek forvete Trabzonspor'un yanı sıra Suudi ve Rus kulüpleri de ciddi ilgi göstermiş ancak Başakşehir'in belirlediği yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferler gerçekleşmemişti.

Sizce Eldor Shomurodov, Galatasaray gibi bir Avrupa devine geçip sakatlanan Victor Osimhen'in yerini tam olarak doldurabilir mi? Başakşehir, liderini doğrudan şehirdeki ezeli rakibine bırakır mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!