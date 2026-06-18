Bilim İnsanları Dünya'dan 54 Işık Yılı Uzaklıkta Tuzlu Bulutlara Sahip Sıra Dışı Bir Gezegen Keşfetti

·18·Teknoloji
Bilim İnsanları Dünya'dan 54 Işık Yılı Uzaklıkta Tuzlu Bulutlara Sahip Sıra Dışı Bir Gezegen Keşfetti

Uluslararası bir astronom ekibi, evrenin uzak bir noktasında yer alan GJ504B ötegezegeninin atmosferinde mineral tuzlardan oluşan sıra dışı bulutlar tespit etti. Bu keşif, bilim insanlarını uzun süredir düşündüren gezegen spektrumundaki garip özelliklerin anlaşılmasına yardımcı oldu. Araştırma sonuçları, evrendeki gaz devlerinin oluşumu ve kimyasal bileşimleri hakkındaki algıları kökten değiştirebilir. Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayınında bildirildiğine göre, bu küresel keşfin temelini James Webb uzay teleskobu aracılığıyla elde edilen veriler oluşturdu. Araştırmacılar, gezegen atmosferini bilgisayar ortamında modelleyerek şu sonuca vardılar: Gözlemlenen tüm göstergelerle en uyumlu olanlar; potasyum klorür, çinko sülfür ve diğer tuz bileşiklerinden oluşan bulutlardır.

GJ504B gezegeni, Dünya'dan yaklaşık 54 ışık yılı uzaklıkta, Başak (Virgo) takımyıldızında yer alıyor. Astronomi dünyasında, kendine özgü rengi nedeniyle genellikle “pembe gezegen” olarak adlandırılır. Atmosferindeki ve spektrumundaki sıra dışı özellikler yıllardır gizemini koruyordu, ancak tuzlu bulutlar teorisi tüm bilmeceleri aydınlattı.

Gaz devinin kendine özgü özellikleri

GJ504B gaz devleri kategorisine girse de, atmosferindeki sıcaklık yaklaşık 238 santigrat derecedir. Bu büyüklükteki nesneler için bu değer nispeten düşük kabul edilir. James Webb teleskobu ile yapılan analizler, gezegende sadece tuz bulutlarının değil, diğer önemli elementlerin de varlığını doğruladı. Özellikle atmosfer bileşiminde şunlar tespit edildi:

  • Su buharı;
  • Metan gazı;
  • Amonyak;
  • Karbonmonoksit.
Bilim insanları ayrıca bu ötegezegenin yaşını belirlemeyi de başardılar. Tahminlere göre GJ504B'nin yaşı 2,5 ile 4 milyar yıl arasında olup, bu değer neredeyse Dünya'mızın yaşıyla eşdeğerdir. Bu durum, bilim insanlarına gezegen evrimini karşılaştırmak için yeni imkanlar sunuyor.

Yeni hesaplamalara göre GJ504B'nin kütlesi Jüpiter'den 24-25 kat daha fazladır. Bu devasa ağırlık, onu bilinen en masif gaz devlerinden biri haline getiriyor. Bu nedenle, normal gezegenler ile “kahverengi cüce” yıldızlar (gezegenler ve yıldızlar arasındaki ara nesneler) sınırında yer almaktadır.

Bu araştırma, evrendeki ötegezegenlerin ne kadar çeşitli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tuzlu bulutların varlığı, evrendeki nesnelerin hava koşullarının hayal ettiğimizden çok daha karmaşık ve ilginç olduğunu gösteriyor.

UzayAstronomiJames WebbÖtegezegenBilim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Akıllı Telefonlar Dönemi Sona mı Eriyor: Dünyada “Slowtech” Akımı Neden Popülerleşiyor?Akıllı Telefonlar Dönemi Sona mı Eriyor: Dünyada “Slowtech” Akımı Neden Popülerleşiyor?Bugün, 17:54Çinli Spark Space Startubu Dünyanın En Büyük Elektrik Pompalı Roketini Test EttiÇinli Spark Space Startubu Dünyanın En Büyük Elektrik Pompalı Roketini Test EttiBugün, 17:52Texas'ta büyük siber saldırı: 3 milyondan fazla ehliyet ve pasaport bilgisi çalındıTexas'ta büyük siber saldırı: 3 milyondan fazla ehliyet ve pasaport bilgisi çalındıBugün, 17:23Ünlü Sunucu Karamo Brown Yapay Zeka Klonunu TanıttıÜnlü Sunucu Karamo Brown Yapay Zeka Klonunu TanıttıBugün, 16:56Apple Bellek Çipi Krizi Nedeniyle Ürün Fiyatlarını Artıracak mı?Apple Bellek Çipi Krizi Nedeniyle Ürün Fiyatlarını Artıracak mı?Bugün, 16:36iPhone 18 Pro fiyatının sert yükselmesi bekleniyor: Apple akıllı telefonları 1400 dolara ulaşabiliriPhone 18 Pro fiyatının sert yükselmesi bekleniyor: Apple akıllı telefonları 1400 dolara ulaşabilirBugün, 16:28
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı