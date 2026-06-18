Bilim İnsanları Dünya'dan 54 Işık Yılı Uzaklıkta Tuzlu Bulutlara Sahip Sıra Dışı Bir Gezegen Keşfetti

Uluslararası bir astronom ekibi, evrenin uzak bir noktasında yer alan GJ504B ötegezegeninin atmosferinde mineral tuzlardan oluşan sıra dışı bulutlar tespit etti. Bu keşif, bilim insanlarını uzun süredir düşündüren gezegen spektrumundaki garip özelliklerin anlaşılmasına yardımcı oldu. Araştırma sonuçları, evrendeki gaz devlerinin oluşumu ve kimyasal bileşimleri hakkındaki algıları kökten değiştirebilir. Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com yayınında bildirildiğine göre, bu küresel keşfin temelini James Webb uzay teleskobu aracılığıyla elde edilen veriler oluşturdu. Araştırmacılar, gezegen atmosferini bilgisayar ortamında modelleyerek şu sonuca vardılar: Gözlemlenen tüm göstergelerle en uyumlu olanlar; potasyum klorür, çinko sülfür ve diğer tuz bileşiklerinden oluşan bulutlardır.

GJ504B gezegeni, Dünya'dan yaklaşık 54 ışık yılı uzaklıkta, Başak (Virgo) takımyıldızında yer alıyor. Astronomi dünyasında, kendine özgü rengi nedeniyle genellikle “pembe gezegen” olarak adlandırılır. Atmosferindeki ve spektrumundaki sıra dışı özellikler yıllardır gizemini koruyordu, ancak tuzlu bulutlar teorisi tüm bilmeceleri aydınlattı.

Gaz devinin kendine özgü özellikleri

GJ504B gaz devleri kategorisine girse de, atmosferindeki sıcaklık yaklaşık 238 santigrat derecedir. Bu büyüklükteki nesneler için bu değer nispeten düşük kabul edilir. James Webb teleskobu ile yapılan analizler, gezegende sadece tuz bulutlarının değil, diğer önemli elementlerin de varlığını doğruladı. Özellikle atmosfer bileşiminde şunlar tespit edildi:

Su buharı;

Metan gazı;

Amonyak;

Karbonmonoksit.

Bilim insanları ayrıca bu ötegezegenin yaşını belirlemeyi de başardılar. Tahminlere göre GJ504B'nin yaşı 2,5 ile 4 milyar yıl arasında olup, bu değer neredeyse Dünya'mızın yaşıyla eşdeğerdir. Bu durum, bilim insanlarına gezegen evrimini karşılaştırmak için yeni imkanlar sunuyor.

Yeni hesaplamalara göre GJ504B'nin kütlesi Jüpiter'den 24-25 kat daha fazladır. Bu devasa ağırlık, onu bilinen en masif gaz devlerinden biri haline getiriyor. Bu nedenle, normal gezegenler ile “kahverengi cüce” yıldızlar (gezegenler ve yıldızlar arasındaki ara nesneler) sınırında yer almaktadır.

Bu araştırma, evrendeki ötegezegenlerin ne kadar çeşitli olduğunu bir kez daha kanıtladı. Tuzlu bulutların varlığı, evrendeki nesnelerin hava koşullarının hayal ettiğimizden çok daha karmaşık ve ilginç olduğunu gösteriyor.