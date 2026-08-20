Huawei Pura X View: Benzersiz Ekrana Sahip İlk Monoblok Akıllı Telefon Tanıtıldı

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Huawei Pura X View: Benzersiz Ekrana Sahip İlk Monoblok Akıllı Telefon Tanıtıldı

Modern mobil pazarda ekranı uzun olmayan cihazlara rastlamak giderek zorlaşırken Huawei, farklı bir çözüme sahip cihazını tanıttı. ixbt.com’un haberine göre şirket, yeni Huawei Pura X View akıllı telefonunu tanıttı ve cihazı dünyanın geniş formatlı ekrana sahip ilk monoblok modeli olarak duyurdu. Bu cihaz özellikle video izlemeyi, oyun oynamayı, kitap okumayı ve içeriklerle çalışmayı tercih eden kullanıcılar için tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

En çok dikkat çeken özellik, cihazın boyutları ve ekran en-boy oranı. Akıllı telefon, 16 : 9,5 oranına ve 2232 × 1320 piksel çözünürlüğe sahip 6,39 inç OLED ekranla donatıldı. Günümüzdeki çoğu uzun ekranlı akıllı telefondan farklı olarak yeni model çok daha geniş bir yapıya sahip. Bu da yatay konumdaki içerikleri görüntülerken kullanılabilir alanı önemli ölçüde artırıyor.

Kusursuz tasarım ve teknik özellikler

Ekran, ön panelin tam %96,1’ini kaplıyor ve çerçevesi yalnızca 1,05 milimetre kalınlığında. Ekran, 6500 nit seviyesindeki tepe parlaklığıyla da öne çıkıyor. Akıllı telefonda ultra ince gövde ile büyük batarya başarıyla bir araya getirilmiş: Batarya kapasitesi 7000 mAh olmasına rağmen gövde kalınlığı yalnızca 6,68 milimetre, ağırlığı ise 201 gram.

Cihaz, en yeni HarmonyOS 7 işletim sistemiyle çalışıyor. Yazılım arayüzü daha geniş ekrana tamamen uyarlanmış; çoklu görev, metin okuma ve oyun deneyimini daha konforlu hâle getiriyor. Aslında Huawei’nin burada 2025’te piyasaya sürülen katlanabilir Pura X modelinin konseptini geleneksel monoblok gövdeye taşıdığı görülüyor.

Satış tarihi ve renk seçenekleri

Huawei yeni akıllı telefonunun tüm teknik ayrıntılarını henüz açıklamadığı için bilgiler şimdilik kaynaklara dayanıyor. Digital Chat Station’ın aktardığına göre amiral gemisi, Kirin 9 ailesinden bir işlemci, 7000 mAh kapasiteli batarya ve 50 megapiksel ana sensör ile periskop telefoto lens içeren üçlü kamerayla donatılacak.

Huawei Pura X View, tüketicilere dört renk seçeneğiyle sunulacak: kırmızı, gri, beyaz ve siyah. Çin pazarında ilk siparişler için rezervasyon süreci çoktan başladı. Akıllı telefon, bu yıl 28 Ağustos’tan itibaren mağazalarda sergilenmeye başlayacak ve resmî ön sipariş aşamasına geçecek. Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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