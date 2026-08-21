Huawei Pura X View: Sıra Dışı Formata Sahip Yeni Akıllı Telefon Tanıtıldı

·4·Teknoloji
Huawei Pura X View: Sıra Dışı Formata Sahip Yeni Akıllı Telefon Tanıtıldı

ixbt.com'un haberine göre, modern mobil pazarda benzersiz şekliyle öne çıkan Huawei Pura X View akıllı telefonu tanıtıldı. Bu cihaz, oynanış deneyimi ve tasarımı açısından günümüzde yaygın olan geleneksel uzun cihazlardan büyük ölçüde ayrılıyor ve hatta katlanabilir telefonlarla karşılaştırılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni model, son derece geniş ve alçak gövdesiyle dikkat çekiyor. Üreticiler bu konuda tamamen yeni bir yaklaşım benimsemiş ve böylesine özgün bir çözüm şu anda pazardaki başka hiçbir markada bulunmuyor. Sonuç olarak kullanıcılar, ellerinde tamamen farklı oranlara sahip bir mobil cihaz tutuyor.

Ekran özellikleri ve teknik göstergeler

Cihaz, 6,39 inç OLED ekranla donatılmış ve ekranın en-boy oranı 16:9,5 olarak belirlenmiş. Bu, günümüzdeki uzun ve dar ekran standartlarına kıyasla sıra dışı bir değer. Ekran 2232×1320 piksel çözünürlük sunuyor ve çevresindeki çerçeveler minimum seviyeye indirilmiş.

Ekran yalnızca boyutlarıyla değil, kalitesiyle de şaşırtıyor. En yüksek parlaklık seviyesi 6500 nit değerine ulaşıyor; bu da güneş ışığı altında bile bilgilerin rahatça okunmasını sağlıyor. Ekran köşegeni, rakamsal olarak bazı modern 6,9 inç amiral gemilerinden küçük görünse de genişliği sayesinde kullanım kolaylığı artıyor.

Performans ve pil

Teknik açıdan Huawei Pura X View güçlü bir donanıma sahip. Haberlere göre akıllı telefon, Kirin 9030S işlemci, 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama alanıyla donatılmış. Yazılım tarafında ise HarmonyOS 7 işletim sistemi tercih edilmiş.

Gövde kalınlığı yalnızca 6,68 milimetre olmasına rağmen cihazın ağırlığının 201 gram olması şaşırtıcı. Mühendisler, böylesine ince bir gövdeye 7000 mAh kapasiteli dev bir pili sığdırmayı başarmış.

Kameralar ve kullanım kolaylığı

Fotoğraf yetenekleri açısından da cihaz, liderlik için iddialı görünüyor. Ana kamera sistemi, her biri 50 megapiksel çözünürlüğe sahip üç modül içeriyor. Bu sayede farklı koşullarda yüksek kaliteli fotoğraflar çekmek ve video kaydetmek mümkün oluyor.

Uzmanlar, böylesine geniş formatlı bir gövdenin video izlemek, metin okumak ve web sayfalarında gezinmek için oldukça kullanışlı olduğunu belirtiyor. Katlanmayan bir cihaz olmasına rağmen, katlanabilir cihazlara özgü geniş ekran konforunu belirli ölçüde sunabiliyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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