Samsung Galaxy S23 serisi için kritik güvenlik güncellemesi yayınlandı

·26·Teknoloji
Samsung Galaxy S23 serisi için kritik güvenlik güncellemesi yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçen yılın amiral gemileri olan Galaxy S23 serisi akıllı telefonlar için Haziran ayı güvenlik güncellemesini dağıtmaya başladı. Bu yazılım güncellemesi, cihazların koruma sistemini önemli ölçüde güçlendirmeye yönelik olup, kullanıcıların kişisel veri güvenliğinin sağlanmasında kritik bir öneme sahip. Ixbt.com haberine göre.

ixbt.com verilerine göre, yeni yazılım şu an için yalnızca Güney Kore pazarındaki cihazlar için açık, ancak önümüzdeki günlerde diğer bölgeler, özellikle Özbekistanlı kullanıcılar için de sunulması bekleniyor. Güncelleme S918NKSS8FZF1 numarasıyla dağıtılıyor ve boyutu yaklaşık 445 MB.

Güvenlik sisteminde 45 düzeltme

Bu güncellemenin temel özelliği, önceki yazılım sürümlerinde tespit edilen 45 farklı güvenlik açığını gidermesi. Bu açıklar, hackerların sisteme erişmesine veya kullanıcı verilerini çalmasına olanak tanıyabilirdi. Samsung mühendisleri, sistemin genel kararlılığını artırmayı ve siber saldırılara karşı direncini güçlendirmeyi başardı.

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modelleri başlangıçta Android 13 işletim sistemi ve One UI 5.1 arayüzü ile satışa sunulmuştu. Şirket, bu cihazlar için dört büyük Android güncellemesi vaat etmişti ve şu anda bu döngü son aşamalarına yaklaşmış durumda.

Yazılım destek perspektifleri

Analistlerin belirttiğine göre, Android 16 QPR2 tabanlı One UI 8.5 sürümü çıktıktan sonra Galaxy S23 serisi için büyük sistem güncellemeleri sona erebilir. Bu, söz konusu amiral gemilerinin büyük olasılıkla Android 17 tabanlı One UI 9.0 arayüzünü almayacağı anlamına geliyor. Ancak bu durum, cihaz sahiplerinin endişelenmesi için bir neden değil.

Samsung, destek politikası gereği, büyük işletim sistemi güncellemeleri durdurulduktan sonra bile düzenli olarak güvenlik yamaları yayınlamaya devam ediyor. Bu da akıllı telefonların birkaç yıl daha güncel ve güvenli kalmasını garanti ediyor.

Özbekistan'daki Galaxy S23 kullanıcılarına, güncellemenin mevcut olup olmadığını kontrol etmek için akıllı telefon ayarlarındaki "Yazılım güncellemesi" bölümüne girmeleri tavsiye edilir. Cihazın kararlı çalışması için her zaman resmi ve en güncel sürümlerin kullanılması uygundur.

SamsungGalaxy S23Akıllı TelefonGüvenlikGüncelleme
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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