Muhteşem olay: Şili'deki çöl şiddetli yağmurların ardından çiçeklerle kaplandı

Associated Press'in haberine göre, Şili'deki Atacama Çölü'nün büyük bir kısmı şiddetli yağmurların ardından rengarenk çiçeklerle kaplandı. Dünyanın en kurak kutup dışı çölü olarak bilinen bölgede milyonlarca tohum ve soğan filizlenerek çiçek açtı.

Yılın başında El Niño hava olayı nedeniyle Atacama'da yoğun yağış görüldüğü belirtildi. Bazı tohum ve soğanların onlarca yıldır toprak altında uykuda beklediği ifade edildi.

Şili Ulusal Ormancılık Kurumu'na (CONAF) göre bölgede 200'den fazla bitki türü çiçek açtı. Kırmızı ve sarı nanyuka, mor çiçekler, beyaz suspiro, turuncu tersopelo ve garra de leon gibi bitkiler çöl manzarasını değiştirdi.

Temmuz ve Ağustos aylarında bazı bölgelere 160-190 milimetreye kadar yağmur düştü. Bu, 1950'lerde başlayan gözlemlerden bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden biri oldu.

Bu yıl çiçek açan çöl alanı yaklaşık 17 bin kilometrekareyi buldu. CONAF, bunun 1997'den bu yana görülen en geniş ve yoğun çiçeklenme dönemi olabileceğini belirtti.

Kasım ayına kadar çiçek açan çölü görmek için bölgeye yaklaşık 300 bin turistin gelmesi bekleniyor.