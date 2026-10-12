Özbekistanlı öğrenciler için 60 dolarlık Gemini AI Plus ücretsiz oldu

Özbekistanlı öğrenciler için yapay zeka olanaklarından indirimsiz ve ücretsiz yararlanma konusunda büyük bir haber duyuruldu. Dijital Teknolojiler Bakanlığı ile dünya teknoloji devi Google arasındaki resmi iş birliği kapsamında, ülkemiz öğrencileri Google Gemini AI Plus premium aboneliğini bir yıl boyunca tamamen ücretsiz kullanma imkanına sahip oldu.

Piyasa değeri 60 ABD dolarıolan bu yıllık aboneliğe erişim imkanı özel Aileaders.uz platformu üzerinden sağlandı.

Uluslararası tanınırlık: SheerID Özbekistan'ı destekledi

Bu girişimin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesinde Google'ın uluslararası öğrenci statüsünü doğrulama konusundaki resmi ortağı olan SheerID platformu belirleyici bir rol oynadı:

Resmi kayıt: SheerID platformu, Özbekistan'ı resmen desteklenen ülkeler arasına dahil etti;

Kolay doğrulama: Bu karar sayesinde Özbekistanlı öğrenciler artık Google tarafından belirlenen uluslararası doğrulamayı kolayca geçerek öğrenci statülerini onaylatma imkanına sahip oldular.

Öğrenciler hangi avantajlara sahip olacak?

Bu anlaşma, yükseköğretim sistemindeki gençler için bilimsel araştırmalar, programlama ve araştırma süreçlerinde yeni bir aşama başlatıyor:

1 yıllık tam ücretsiz süre: Doğrulanan her öğrenci 12 ay boyunca premium yapay zeka aracını kısıtlama olmaksızın kullanabilir;

60 dolarlık tasarruf: Daha önce ücretli tarife üzerinden sunulan gelişmiş model ve özellikler, artık cumhuriyetimiz gençleri için ücretsiz bir bilgi edinme aracına dönüştü;

Eğitim ve mesleki becerilerin geliştirilmesi: Öğrenciler Gemini AI Plus aracılığıyla karmaşık programlama sorunlarını, bilimsel makale analizlerini ve yabancı dil öğrenme süreçlerini önemli ölçüde hızlandırabilirler.

Dijital Teknolojiler Bakanlığı'nın bu girişimi, ülkemizde BT sektörünü geliştirmek, gençlerin küresel teknolojilere entegrasyonu ve modern dijital okuryazarlığı artırmak yolunda atılmış önemli bir adımdır.