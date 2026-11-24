23 Kasım'da Taşkent'ten İstanbul'a hareket eden Uzbekistan Airways'in HY273 sefer sayılı uçuşu, olumsuz hava koşulları nedeniyle Ankara'daki yedek havalimanına yönlendirildi. Uçuş sırasında uçağın şiddetli sarsıldığı ve bazı yolcuların korkudan dua etmeye başladığı belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda uçak içindeki durum görülüyor. Görgü tanıkları, uçuş sırasında hava aracının şiddetli sarsıldığını ve bunun yolcular arasında endişeye neden olduğunu ifade etti.

Uzbekistan Airways'in açıklamasına göre, 23 Kasım'da Taşkent-İstanbul güzergahındaki HY273 sefer sayılı uçuş, rota üzerindeki meteorolojik koşulların kötüleşmesi nedeniyle Ankara Uluslararası Havalimanı'na yönlendirildi.

Daha sonra uçuşlar güncellenmiş bir programa göre gerçekleştirildi. Buna göre, HY273 sefer sayılı uçuşun Ankara'dan yerel saatle 23:30'da kalkarak İstanbul'a 00:30'da varması, HY274 sefer sayılı uçuşun ise İstanbul'dan kalkışının 01:40'a, Taşkent'e varışının ise ertesi gün saat 08:10'a planlandığı bildirildi.

Türbülans beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir, bu nedenle mürettebatın talimatlarına uymak ve emniyet kemerini takılı tutmak tavsiye edilir.