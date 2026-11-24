Eski Mısır'da cenaze törenlerinde kendine has bir gelenek vardı. Bazı ölülerin ağzına dil şeklinde altın tılsımlar yerleştirilirdi. Eski Mısırlılar, bu nesnelerin insanın öbür dünyada da konuşabilmesine yardımcı olacağına inanıyorlardı.

Ölkə.az yayın organının yazdığına göre, inançlarına göre insan öldükten sonra da tanrılarla iletişim kurmalı, düşüncelerini ifade edebilmeli ve öbür dünyadaki yargılama sürecinde konuşabilmeliydi. Altın dil tılsımları, tam da bu işlevi yerine getirmesi için ölünün ağzına konulurdu.

Tılsımların altından yapılması da tesadüf değildir. Eski Mısır mitolojisinde altın, tanrıların bedeniyle ilişkilendirilmiş olup ebediyetin ve ölümsüzlüğün sembolü olarak kabul edilirdi.

Bu nedenle bu nesneler basit bir süs eşyası değil, ölünün öbür dünyadaki yaşamı ve tanrılarla iletişimiyle ilgili dini inançların bir parçası olarak görülüyordu.