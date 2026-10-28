Kırgızistan'da iki çocuklu kurye anneye ev alındı (video)

·64·Dünya
Kırgızistan'da iki çocuklu kurye anneye ev alındı (video)

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te iki çocuğunu tek başına büyüten kurye bir annenin hikayesi birçok kişiyi kayıtsız bırakmadı. Sosyal medyada zor şartlar altında çalıştığını gösteren bir video yayıldıktan sonra insanlar aileye yardım etmek için para toplamaya başladı.

Kırgızistan'ın Kaktus.media yayın organının 27 Ekim'de bildirdiğine göre, Ajar isimli kadın akşamları ve hafta sonları siparişleri teslim ederken çocuklarını da yanında götürmek zorunda kalıyordu. Çünkü çocuklarını bırakacak kimsesi yoktu. Yayılan videoda kızlarından birinin elektrikli moped üzerinde uyuyakaldığı görülüyordu.

Siyah kıyafetli bir kişi, çocuklarla birlikte sokakta mopedin yanında duruyor.

Kadın bizzat yardım istememiş olsa da, sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler inisiyatif alarak bağış toplamaya başladı. İlk üç gün içinde hesabına yaklaşık 80 bin dolar yatırıldı.

Daha sonra yardım miktarı daha da arttı. News.kg'nin 28 Ekim tarihli haberine göre toplam 130 bin dolar toplandı ve bu paranın 102 bin doları ile Bişkek'ten üç odalı bir daire satın alındı. Kalan paranın diğer ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek için kullanılması planlanıyor.

Böylece, birçok kişinin dayanışması sayesinde anne ve iki çocuğu kendi evlerine kavuştu. Bu olay, sosyal medyadaki basit bir videonun bile insanları iyi bir amaç etrafında birleştirebileceğini gösterdi.

BişkekKaktus.mediaSosyal YardımKurye AnneDayanışma
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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