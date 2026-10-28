Mbappé'nin şakası Real Madrid'e pahalıya patladı: Çin, La Liga yayınlarını durdurdu

İspanya La Liga ve Real Madrid, Çin tarafının sert tepkisi ve geniş çaplı boykotuyla karşı karşıya kaldı. Çin Merkez Televizyonu (CCTV), İspanya ligi maçlarını yayınlamayacağını resmen doğruladı ve Real Madrid tarafından yapılan resmi açıklamaları kabul etmeyi reddetti.

İspanya'nın saygın Marca gazetesinin haberine göre, bu ciddi siyasi ve sportif krize 'Eflatun-Beyazlılar'ın forveti Kylian Mbappé'nin yaptığı açıklama neden oldu.

Kriz nasıl başladı?

Uluslararası düzeydeki jeopolitik ve medya gerilimi şu faktörlerin ardından tırmandı:

Mbappé'nin ses getiren röportajı: Kylian Mbappé, röportajlarından birinde sosyal medyada gördüğü ve kendisine en komik gelen mem hakkında konuştu. Söz konusu memde, futbolcunun yüzü Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un görseline yerleştirilmişti;

'Çinli diktatör' ifadesi: Fransız yıldız fotoğrafı yorumlarken Mao Zedong'u 'Çinli diktatör' olarak nitelendirdi. Bu ifade, Çin tarafında çok sert ve olumsuz bir tepkiyle karşılandı;

CCTV kanalının kesin talebi: Çin devlet televizyonu, Real Madrid yönetiminden şahsen ve resmen özür dilenmesini talep ediyor. Kanal, bu şart yerine getirilmediği sürece yayın müzakerelerini başlatmayacağını duyurdu.

Pekin'in tutumu ve boykot tehdidi

Çin devlet kurumları da duruma müdahil oldu ve gelişmeleri yakından takip ediyor:

Dışişleri Bakanlığı açıklaması: Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Mbappé tarafından şahsen iletilen özrü bilgi amaçlı aldıklarını belirtti;

Boykot konusu belirsizliğini koruyor: Bununla birlikte bakanlık, ülkedeki televizyon kanalları, medya kuruluşları ve çeşitli organizasyonların ilan ettiği toplu boykot önlemlerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda net bir yanıt vermedi;

Ekonomik ve imaj kayıpları: La Liga, Çin'in devasa medya pazarından mahrum kalırsa, bu sadece Madrid devine değil, aynı zamanda tüm İspanya liginin küresel pazarlama gelirlerine de büyük bir darbe olacaktır.

Kylian Mbappé'nin dikkatsizce sarf ettiği tek bir cümle, futbol ve siyasetin sınırlarının kesiştiği ciddi bir uluslararası diplomatik krize yol açtı.