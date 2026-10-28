Kylian Mbappé'nin sözleri nedeniyle Real Madrid ve La Liga Çin'den özür dilemek zorunda kaldı

·4·Spor
Kylian Mbappé'nin sözleri nedeniyle Real Madrid ve La Liga Çin'den özür dilemek zorunda kaldı

Fotoğraf: Getty Images

Fransız yıldız forvet Kylian Mbappé'nin Çin Komünist Partisi lideri Mao Zedong hakkındaki şakası sonrası patlak veren büyük diplomatik ve medya krizinde, Real Madrid kulübü resmi bir açıklama yayınladı. 'Los Blancos' yönetimi, Çin halkından özür dileyerek ülkenin tarihine ve kültürüne duydukları derin saygıyı ifade etti.

Daha öncesinde Çin'deki büyük şirketler futbolcuyla olan sözleşmelerini tek taraflı olarak feshetmiş, ülkenin ulusal televizyonu ise İspanya La Liga maçlarının yayınını geçici olarak durdurmuştu.

Krizin ortaya çıkışı ve Çin'in sert tepkisi

Kısa sürede küresel çapta yankı uyandıran olayların kronolojisi şu şekilde gelişti:

  • Sansasyonel röportaj: Mbappé, sosyal medyadaki memler hakkındaki bir soruya yanıt verirken, yüzünün Mao Zedong'un fotoğrafına yerleştirildiği bir mem'i görüp güldüğünü ve bu görseli arkadaşlarıyla iletişiminde sıkça kullandığını belirterek onu 'Çinli diktatör' olarak nitelendirdi;

  • Sözleşmelerin feshi: Açıklamanın ardından Çin'in üç büyük markası, Mbappé ile olan iş birliklerini sonlandırdıklarını duyurdu;

  • La Liga yayınları durduruldu: Çin devlet televizyonu ve medya platformları, İspanya ligi karşılaşmalarının yayınını askıya aldı;

  • Arka arkaya özürler: Durumun ciddiyetini anlayan La Liga yönetimi, kurum başkanı Javier Tebas ve bizzat Kylian Mbappé kamuoyundan özür diledi.

Real Madrid'in resmi açıklaması: Neler söylendi?

Madrid devi, duruma son noktayı koymak ve Çin ile dostane ilişkileri korumak amacıyla resmi bir açıklama yayınladı:

  • Olumsuz duygular için özür: 'Real Madrid kulübü, futbolcumuz Kylian Mbappé'nin yakın zamanda yaptığı açıklamalar nedeniyle Çin halkında oluşan olumsuz duygular için özür diler,' ifadelerine yer verildi;

  • Milyonlarca taraftara saygı: Kulüp, Çin'in köklü tarihine, zengin kültürüne ve takımı sürekli destekleyen milyonlarca yerel taraftara değer verdiğini vurguladı;

  • Futbolcunun tutumuna destek: Real Madrid, Mbappé'nin kamuoyuna yaptığı özrü tamamen desteklediğini ve futbolcunun sözlerinden dolayı içtenlikle pişmanlık duyduğunu belirtti;

  • Kültürlerarası uyum: Kulüp, karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve kültürlerarası dayanışma değerlerine bağlı olduğunu ve Çin halkıyla dostluk bağlarını daha da güçlendirmek istediğini bildirdi.

Real Madrid tarafından yapılan bu kapsamlı açıklamanın ardından, Çin medya pazarında La Liga yayınlarının yeniden başlaması ve taraflar arasındaki iş birliğinin istikrara kavuşması bekleniyor.

Kylian MbappéReal MadridLa LigaMao ZedongFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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