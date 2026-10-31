Katar'da 7'de 7 altın: Özbek tekvandocular Doha podyumunu fethetti

Özbek genç ve yetenekli tekvandocular, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen uluslararası turnuvalarda parlak sonuçlar elde ederek 7 altın madalya kazandı. Dünyanın dört bir yanından gelen güçlü sporcuların katıldığı kulüpler arası uluslararası şampiyonada ülkemizi temsil eden MUHAMMADZIYO TAEKWONDO ACADEMY takımının 7 üyesinin tamamı podyumun en üst basamağına çıktı.

Belirtmek gerekir ki, takım üyesi ve Çin'deki prestijli "Grand Slam" turnuvasında altın madalya kazanarak tarihe geçen Imron Rustamov Doha'da da tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk unvanını elde etti.

Doha'daki mücadeleler: G1 deneyimi ve kulüpler arası mutlak zafer

Tekvando branşında Doha'nın ev sahipliği yaptığı iki büyük turnuva olan yetişkinler kategorisindeki Qatar Open G1 ve kulüpler arası uluslararası şampiyona Özbek sporcular için ciddi bir sınav alanı oldu:

Qatar Open G1 deneyimi: Akademinin 3 sporcusu, G1 kategorisindeki puanlı müsabakada dünyanın önde gelen atletleriyle karşılaştı ve değerli bir uluslararası deneyim kazandı;

Yüzde 100 altın sonuç: Kulüpler arası uluslararası şampiyonaya katılan takımın 7 üyesinin tamamı, kendi sıkletlerinde rakiplerine şans tanımayarak podyumun 1. sırasına yerleşti;

Rövanş ve karakter: G1 müsabakasında madalya kazanamayan üç sporcu da güçlerini kulüpler arası mücadelelerde tam anlamıyla sergileyerek şampiyonluk altınını boyunlarına taktı.

Imron Rustamov'un devam eden zaferi

Takım içinde ayrıca övgüye değer sporculardan biri yine Imron Rustamov oldu. Çin'deki "Grand Slam" turnuvasındaki tarihi altından sonra, Doha'da da istikrarlı bir performans sergileyerek Özbek tekvando okulunun uluslararası potansiyelini bir kez daha kanıtladı.

2023'ten 2026'ya: Sıçrama ve gelişim dinamiği

Akademi için Katar arenaları bir başarı basamağına dönüştü:

2023 yılı performansı: Takım Doha'dan 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile dönmüştü;

2026 yılı sonucu: Aradan geçen üç yıllık yoğun çalışma meyvesini verdi ve müsabaka toplam 7 altın madalya ile tamamlandı.

Kazananlar ve antrenörleri

Altın madalya sahipleri:

Rustamov Imron Agzamova Nurzoda Abdurashidova Marjona Ikramov Akbar Xodjayev Zikriyo Valixo‘jayev Muhammadziyo Alimjonov Muhammad Ismoil

Antrenör kadrosu: Bu tarihi sonuç, akademi kurucusu ve başantrenör Ahror Asrorov, kıdemli antrenör Abdurahmon Xodjabekov ve gençlik antrenörü Zubayr Marifov liderliğindeki antrenör grubunun tutarlı çalışmalarının bir sonucudur.