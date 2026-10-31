Özbek MMA dövüşçüsü Amman'da Çinli rakibini nakavt etti

·9·Spor
Özbek MMA dövüşçüsü Amman'da Çinli rakibini nakavt etti

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen profesyonel karma dövüş sanatları (MMA) etkinliği «DF Uncaged» uluslararası turnuvası, Özbek hayranlar için parlak ve başarılı anlara sahne oldu. 61,2 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden yetenekli sporcu Zafar Rashidov bir başka tavizsiz zafere daha imza attı.

Deneyimli Çinli dövüşçü Davei Jouile karşı karşıya gelen vatandaşımız, maçın başından itibaren inisiyatifi tamamen eline aldı ve rakibini ilk rauntta mağlup etti.

Oktagonda şiddet: İlk rauntta teknik nakavt

Maç, ilk saniyelerden itibaren Zafar Rashidov'un aktif baskısıyla başladı:

  • Yumruk yağmuru: Özbek sporcu, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte hızlı ve güçlü kombinasyonlarla rakibini savunma yapmaya zorladı;

  • Erken final: Rashidov'un durdurulamaz saldırıları 1. raundun ortalarında meyvesini verdi; Çinli dövüşçü darbelere karşılık veremeyince hakem maçı teknik nakavtla durdurmaya karar verdi;

  • Yenilgisiz rekor — 5:0: Bu ikna edici zafer sayesinde Zafar Rashidov, profesyonel MMA'deki yenilgisiz serisini sürdürerek istatistiğini 5 galibiyet ve 0 mağlubiyete çıkardı.

«Durmak yok»: Zafar Rashidov'un maç sonrası açıklaması

Galibiyetin ardından oktagonda verdiği röportajda genç dövüşçü duygularını ve gelecekteki büyük hedeflerini açıkladı:

«Takımıma ve hocalarıma çok teşekkür ederim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Maçta tüm planlarımız tam olarak düşündüğümüz gibi gerçekleşti. Bu zaferle durmayacağız. Nasip olursa, çalışmaya devam edip tüm dünyanın tanıdığı güçlü bir dövüşçü olacağım!»

Amman'daki bu ikna edici zafer, Zafar Rashidov için prestijli MMA liglerinin ve büyük dünya promosyonlarının kapılarını açacak önemli bir basamak görevi görecek.

Zafar RashidovDF UncagedMMAÖzbekistanDövüş Sporları
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

“İyi para verirlerse yine çıkarım”: Mahmud Muradov, Dolidze mağlubiyetini değerlendirdi“İyi para verirlerse yine çıkarım”: Mahmud Muradov, Dolidze mağlubiyetini değerlendirdi21 Eylül 19:28Merab Dvalishvili'den Şok Açıklama: Topuria - Gaethje Rövanşı İçin Beklenmedik FedakarlıkMerab Dvalishvili'den Şok Açıklama: Topuria - Gaethje Rövanşı İçin Beklenmedik Fedakarlık23 Eylül 19:59Amman'da başlangıç: 12 judocumuz ilk gün tatamiye çıkıyorAmman'da başlangıç: 12 judocumuz ilk gün tatamiye çıkıyor16 Temmuz 12:01Bobur Tagiyev Mangu 5 turnuvasını hakem kararıyla kazandı (video)Bobur Tagiyev Mangu 5 turnuvasını hakem kararıyla kazandı (video)26 Eylül 22:44Fedor Emelyanenko'dan Umar Nurmagomedov'a: "Kafesten sadece bir kazanan çıkar!"Fedor Emelyanenko'dan Umar Nurmagomedov'a: "Kafesten sadece bir kazanan çıkar!"10 Eylül 08:02Şanghay'da Nakavt Yağmuru: Favoriler Birer Birer Devrildi, Nurmagomedov Yere Serildi!Şanghay'da Nakavt Yağmuru: Favoriler Birer Birer Devrildi, Nurmagomedov Yere Serildi!29 Ağustos 23:06
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti