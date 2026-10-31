Özbek MMA dövüşçüsü Amman'da Çinli rakibini nakavt etti

Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen profesyonel karma dövüş sanatları (MMA) etkinliği «DF Uncaged» uluslararası turnuvası, Özbek hayranlar için parlak ve başarılı anlara sahne oldu. 61,2 kg kategorisinde ülkemizi temsil eden yetenekli sporcu Zafar Rashidov bir başka tavizsiz zafere daha imza attı.

Deneyimli Çinli dövüşçü Davei Jouile karşı karşıya gelen vatandaşımız, maçın başından itibaren inisiyatifi tamamen eline aldı ve rakibini ilk rauntta mağlup etti.

Oktagonda şiddet: İlk rauntta teknik nakavt

Maç, ilk saniyelerden itibaren Zafar Rashidov'un aktif baskısıyla başladı:

Yumruk yağmuru: Özbek sporcu, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte hızlı ve güçlü kombinasyonlarla rakibini savunma yapmaya zorladı;

Erken final: Rashidov'un durdurulamaz saldırıları 1. raundun ortalarında meyvesini verdi; Çinli dövüşçü darbelere karşılık veremeyince hakem maçı teknik nakavtla durdurmaya karar verdi;

Yenilgisiz rekor — 5:0: Bu ikna edici zafer sayesinde Zafar Rashidov, profesyonel MMA'deki yenilgisiz serisini sürdürerek istatistiğini 5 galibiyet ve 0 mağlubiyete çıkardı.

«Durmak yok»: Zafar Rashidov'un maç sonrası açıklaması

Galibiyetin ardından oktagonda verdiği röportajda genç dövüşçü duygularını ve gelecekteki büyük hedeflerini açıkladı:

«Takımıma ve hocalarıma çok teşekkür ederim. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Maçta tüm planlarımız tam olarak düşündüğümüz gibi gerçekleşti. Bu zaferle durmayacağız. Nasip olursa, çalışmaya devam edip tüm dünyanın tanıdığı güçlü bir dövüşçü olacağım!»

Amman'daki bu ikna edici zafer, Zafar Rashidov için prestijli MMA liglerinin ve büyük dünya promosyonlarının kapılarını açacak önemli bir basamak görevi görecek.