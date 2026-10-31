Ballon d'Or sahibi, Kane'in zaferini adil buldu: Kaka'dan çarpıcı açıklama

·6·Spor
Ballon d'Or sahibi, Kane'in zaferini adil buldu: Kaka'dan çarpıcı açıklama

Futbol efsanesi, Brezilya milli takımı ve Milan kulübünün eski yıldızı Kaka Bayern Münih kulübünün forveti Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasına ilişkin tepkisini dile getirdi. Saygın La Gazzetta dello Sport gazetesine röportaj veren eski Brezilyalı futbolcu, İngiliz golcünün zaferini tamamen destekleyerek en yakın rakipleri Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ın durumunu açıkça değerlendirdi.

«Doğru seçim oldu»: Kaka'nın düşünceleri

2007 yılında dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Kaka, Kane'in yıl boyunca gösterdiği istikrarlı performansa yüksek not verdi:

«Kane kazandı ve bence bu kesinlikle doğru bir seçimdi. Harry harika bir sezon geçirdi ve Bayern'in en iyi, lider oyuncularından biri haline geldi.

Mbappe, Real ile hiçbir kupa kazanamadı, Yamal ise kendi takımında belirleyici bir oyuncu olamadı. Onların zamanı da gelecek».

Ballon d'Or'un nihai sonuçları

Harry Kane, kariyerinde ilk kez dünyanın en prestijli bireysel ödülünü havaya kaldırdı:

  • Podyum ve ilk üç: Gazetecilerin oylama sonuçlarına göre İngiliz forvet birinci olurken, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe ikinci, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı;

  • Diğer sıralamalar: İlk beşi Manchester Cityorta saha oyuncusu Rodri ve sekiz kez ödül sahibi Lionel Messi tamamladı.

Bilgi için, Kaka 2007 yılında Milan ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Ballon d'Or'un sahibi olmuş ve futbol tarihinin en parlak sayfalarından birini yazmıştı.

Harry KaneBallon d'OrKakaBayern MünihFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bayern yöneticisi, Harry Kane'in Altın Top zaferinin nedenini açıkladıBayern yöneticisi, Harry Kane'in Altın Top zaferinin nedenini açıkladı27 Ekim 16:09Harry Kane, Ballon d'Or'u kazandıktan sonra taraftarlarına duygusal bir mesaj gönderdiHarry Kane, Ballon d'Or'u kazandıktan sonra taraftarlarına duygusal bir mesaj gönderdi27 Ekim 08:25Resmi oylama sonuçları: Harry Kane Ballon d'Or'u nasıl kazandı?Resmi oylama sonuçları: Harry Kane Ballon d'Or'u nasıl kazandı?Bugün 12:17Hollandalı gazeteci, Ballon d'Or'un arkasındaki baskıyı ve seçim sırlarını ifşa ettiHollandalı gazeteci, Ballon d'Or'un arkasındaki baskıyı ve seçim sırlarını ifşa ettiDün 15:51France Football Genel Yayın Yönetmeni Ballon d'Or oylamasındaki sansasyonel sırları açıkladıFrance Football Genel Yayın Yönetmeni Ballon d'Or oylamasındaki sansasyonel sırları açıkladı28 Ekim 19:13Samir Nasri'den Ballon d'Or sonuçları hakkında sansasyonel açıklamaSamir Nasri'den Ballon d'Or sonuçları hakkında sansasyonel açıklama28 Ekim 18:01
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti