Ballon d'Or sahibi, Kane'in zaferini adil buldu: Kaka'dan çarpıcı açıklama

Futbol efsanesi, Brezilya milli takımı ve Milan kulübünün eski yıldızı Kaka Bayern Münih kulübünün forveti Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasına ilişkin tepkisini dile getirdi. Saygın La Gazzetta dello Sport gazetesine röportaj veren eski Brezilyalı futbolcu, İngiliz golcünün zaferini tamamen destekleyerek en yakın rakipleri Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ın durumunu açıkça değerlendirdi.

2007 yılında dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Kaka, Kane'in yıl boyunca gösterdiği istikrarlı performansa yüksek not verdi:

«Kane kazandı ve bence bu kesinlikle doğru bir seçimdi. Harry harika bir sezon geçirdi ve Bayern'in en iyi, lider oyuncularından biri haline geldi.

Mbappe, Real ile hiçbir kupa kazanamadı, Yamal ise kendi takımında belirleyici bir oyuncu olamadı. Onların zamanı da gelecek».