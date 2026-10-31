Ballon d'Or sahibi, Kane'in zaferini adil buldu: Kaka'dan çarpıcı açıklama
Futbol efsanesi, Brezilya milli takımı ve Milan kulübünün eski yıldızı Kaka Bayern Münih kulübünün forveti Harry Kane'in Ballon d'Or'u kazanmasına ilişkin tepkisini dile getirdi. Saygın La Gazzetta dello Sport gazetesine röportaj veren eski Brezilyalı futbolcu, İngiliz golcünün zaferini tamamen destekleyerek en yakın rakipleri Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ın durumunu açıkça değerlendirdi.
«Doğru seçim oldu»: Kaka'nın düşünceleri
2007 yılında dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Kaka, Kane'in yıl boyunca gösterdiği istikrarlı performansa yüksek not verdi:
«Kane kazandı ve bence bu kesinlikle doğru bir seçimdi. Harry harika bir sezon geçirdi ve Bayern'in en iyi, lider oyuncularından biri haline geldi.
Mbappe, Real ile hiçbir kupa kazanamadı, Yamal ise kendi takımında belirleyici bir oyuncu olamadı. Onların zamanı da gelecek».
Ballon d'Or'un nihai sonuçları
Harry Kane, kariyerinde ilk kez dünyanın en prestijli bireysel ödülünü havaya kaldırdı:
Podyum ve ilk üç: Gazetecilerin oylama sonuçlarına göre İngiliz forvet birinci olurken, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe ikinci, Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ise üçüncü sırada yer aldı;
Diğer sıralamalar: İlk beşi Manchester Cityorta saha oyuncusu Rodri ve sekiz kez ödül sahibi Lionel Messi tamamladı.
Bilgi için, Kaka 2007 yılında Milan ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Ballon d'Or'un sahibi olmuş ve futbol tarihinin en parlak sayfalarından birini yazmıştı.
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