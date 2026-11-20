Telegram kullanıcıları için mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaların gizliliğini daha da güçlendiren yeni bir özellik test ediliyor. «Hidden Chats» adı verilen bu imkan sayesinde kişisel sohbetleri ve kanalları genel listeden gizlemek mümkün olacak. En önemlisi, gizli yazışmalar Telegram aramasıyla bile normal şekilde bulunamayacak; bunlara yalnızca özel bir gizli ifade yardımıyla erişilebilecek.

Yeni özellik, mesajlaşma uygulamasının beta sürümünde ortaya çıktı. Kullanıcılara birden fazla gizli bölüm oluşturma ve her birine ayrı bir parola belirleme imkanı tanıyor.

Gizli sohbetler nasıl oluşturulur?

«Hidden Chats» özelliğini kullanmak için Telegram'ın «Gizlilik» bölümüne girip gizli bir bölüm oluşturmanız gerekiyor.

Bu bölüme en az 8 Latin harfinden oluşan özel bir gizli ifade atanır. Bu ifade, gizli yazışmaları açmak için bir anahtar görevi görür.