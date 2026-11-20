Telegram'da gizli sohbetler dönemi: yazışmaları sadece özel bir parola ile açmak mümkün
Telegram kullanıcıları için mesajlaşma uygulamasındaki yazışmaların gizliliğini daha da güçlendiren yeni bir özellik test ediliyor. «Hidden Chats» adı verilen bu imkan sayesinde kişisel sohbetleri ve kanalları genel listeden gizlemek mümkün olacak. En önemlisi, gizli yazışmalar Telegram aramasıyla bile normal şekilde bulunamayacak; bunlara yalnızca özel bir gizli ifade yardımıyla erişilebilecek.
Yeni özellik, mesajlaşma uygulamasının beta sürümünde ortaya çıktı. Kullanıcılara birden fazla gizli bölüm oluşturma ve her birine ayrı bir parola belirleme imkanı tanıyor.
Gizli sohbetler nasıl oluşturulur?
«Hidden Chats» özelliğini kullanmak için Telegram'ın «Gizlilik» bölümüne girip gizli bir bölüm oluşturmanız gerekiyor.
Bu bölüme en az 8 Latin harfinden oluşan özel bir gizli ifade atanır. Bu ifade, gizli yazışmaları açmak için bir anahtar görevi görür.
Bir diğer önemli nokta ise kullanıcının tek bir gizli bölümle sınırlı kalmamasıdır. Farklı gizli ifadeler kullanarak birden fazla ayrı bölüm oluşturabilir.
Gizli yazışmalar nasıl bulunur?
Gizlenmiş sohbetleri açmak için karmaşık işlemler yapmaya gerek yoktur. Telegram'ın arama çubuğuna daha önce belirlenen gizli ifadeyi girmeniz yeterlidir.
Böylece ilgili gizli bölüm açılır ve kullanıcı içindeki yazışmaları görme imkanına sahip olur.
Ancak bu özelliğin en önemli yanı, gizli sohbetlerin sıradan bir kullanıcının gözünden birkaç aşamada korunmasıdır:
Genel sohbet listesinden kaybolur. Gizlenmiş yazışmalar ana ekranda görünmez.
Aramada çıkmaz. Özel gizli ifade olmadan normal arama ile bulunamazlar.
Bildirim gelmez. Gizli sohbetlerden gelen yeni mesajlar hakkında bildirim gönderilmez.
Aramalar sessizce reddedilir. Bu bölümdeki sohbetlerden gelen aramalar kullanıcıyı rahatsız etmez.
Parolayı unutursanız ne olur?
Yeni özelliği kullanırken en önemli nokta, gizli ifadeyi unutmamaktır.
Belirtildiğine göre, belirlenen gizli ifade unutulduğu takdirde geri kurtarma imkanı olmayacaktır. Dolayısıyla kullanıcıların gizli kelimeyi güvenli bir yerde saklamaları veya ezberlemeleri gerekmektedir.
Bu gereklilik, özelliğin gizlilik seviyesini artırsa da, parolayı kaybetmek gizli yazışmalara erişim imkanını tamamen ortadan kaldırabilir.
Telegram'da gizlilik daha da güçlenecek mi?
«Hidden Chats» özelliği, özellikle kişisel yazışmalarını genel sohbet listesinde göstermek istemeyen kullanıcılar için oldukça kullanışlı olabilir. Birden fazla gizli bölüm oluşturma imkanı ise farklı yazışmaları ayrı tutmaya olanak tanır.
Ancak şunu unutmamak gerekir: sohbetleri listeden gizlemek, bunların tamamen şifrelendiği veya Telegram sunucularından silindiği anlamına gelmez. Bu, öncelikle mesajlaşma arayüzündeki gizliliği artırmaya yönelik bir özelliktir.
Şimdilik özellik beta sürümünde test edilmektedir. Tüm kullanıcılar için ne zaman sunulacağı ve nihai sürümde nasıl çalışacağı hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle özelliğin genel sürümünü beklemek gerekecektir.
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