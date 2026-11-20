Real Madrid, takımın kilit orta saha oyuncularından biri olan Jude Bellingham'ı uzun vadede kadrosunda tutmaya çalışıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, "Eflatun-beyazlılar" 23 yaşındaki İngiliz yıldız ile sözleşmeyi 2031 yılına kadar uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yeni anlaşma, sadece oyuncunun Madrid'deki geleceğini garanti altına almakla kalmayacak, aynı zamanda maaşında da önemli bir artış sağlayacak.

Sport.es'in haberine göre, yeni sözleşme kapsamında Bellingham'a sezon başına 20-25 milyon Euro maaş teklif edilmesi planlanıyor. Oyuncunun mevcut yıllık maaşı 15 milyon Euro'nun altında bulunuyor.

Bellingham'ın maaşı 10 milyon Euro'ya kadar artabilir

Taraflar yeni anlaşmaya varırsa, İngiliz futbolcunun yıllık kazancı mevcut rakamların oldukça üzerine çıkacak. Kaynaklara göre, oyuncu sezon başına 20 ile 25 milyon Euro arasında bir gelir elde edebilir.

Bu durum, Real Madrid'in Bellingham'ı takım projesinde ne kadar önemli bir figür olarak gördüğünü kanıtlıyor. Ancak şu an için resmi bir imza atılmış değil. Mevcut sözleşme 2029 yazına kadar devam ediyor.