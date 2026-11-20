Real Madrid, Jude Bellingham'ın maaşını 25 milyon Euro'ya çıkarmayı planlıyor: Yeni sözleşme yolda
Real Madrid, takımın kilit orta saha oyuncularından biri olan Jude Bellingham'ı uzun vadede kadrosunda tutmaya çalışıyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, "Eflatun-beyazlılar" 23 yaşındaki İngiliz yıldız ile sözleşmeyi 2031 yılına kadar uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Yeni anlaşma, sadece oyuncunun Madrid'deki geleceğini garanti altına almakla kalmayacak, aynı zamanda maaşında da önemli bir artış sağlayacak.
Sport.es'in haberine göre, yeni sözleşme kapsamında Bellingham'a sezon başına 20-25 milyon Euro maaş teklif edilmesi planlanıyor. Oyuncunun mevcut yıllık maaşı 15 milyon Euro'nun altında bulunuyor.
Bellingham'ın maaşı 10 milyon Euro'ya kadar artabilir
Taraflar yeni anlaşmaya varırsa, İngiliz futbolcunun yıllık kazancı mevcut rakamların oldukça üzerine çıkacak. Kaynaklara göre, oyuncu sezon başına 20 ile 25 milyon Euro arasında bir gelir elde edebilir.
Bu durum, Real Madrid'in Bellingham'ı takım projesinde ne kadar önemli bir figür olarak gördüğünü kanıtlıyor. Ancak şu an için resmi bir imza atılmış değil. Mevcut sözleşme 2029 yazına kadar devam ediyor.
Real Madrid'deki üçüncü sezonunda da etkili performansını sürdürüyor
Jude Bellingham, 2023 yazında Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olduğundan beri takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Orta sahadaki enerjisi, hücuma katkısı ve kritik anlardaki golcü kimliğiyle dikkat çekiyor.
Bu sezon İngiliz futbolcu, tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Bu istatistikler, takımın hücum hattındaki kilit rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.
Bellingham'ın piyasa değeri 160 milyon Euro
Transfermarkt portalının verilerine göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 160 milyon Euro seviyesinde. Bu rakam onu dünya futbolunun en değerli oyuncularından biri yapıyor.
Real Madrid'in sözleşmeyi 2031'e kadar uzatma isteği, oyuncuyu uzun vadeli planlarının merkezinde gördüğünün bir göstergesi.
Yeni anlaşma gerçekleşirse, Bellingham sadece Madrid'de birkaç sezon daha kalmakla kalmayacak, aynı zamanda kulübün en çok kazanan oyuncuları arasına girecek. Şimdi gözler, tarafların müzakereleri ne zaman tamamlayacağına ve yeni sözleşme şartlarının ne zaman resmileşeceğine çevrilmiş durumda.
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