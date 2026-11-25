Mars gezegeninde bilim insanlarının dikkatini çeken sıra dışı bir jeolojik yapı keşfedildi. Gezegen yüzeyinde yaklaşık 5'e 15 kilometrelik bir alanı kaplayan, dev bir parmak izini andıran desenler oluşturan açık renkli büyük kayaların uzun ve kıvrımlı sıraları kaydedildi. Bu durum ScienceAlert tarafından bildirildi.

Bu sıra dışı manzara, NASA'nın Mars Reconnaissance Orbiter yörünge aracına monte edilen HiRISE yüksek çözünürlüklü kamerası yardımıyla görüntülendi. Görüntülerde kayaların belirli bir düzende dizilerek Mars yüzeyinde kendine has geometrik şekiller oluşturduğu görülüyor.

Söz konusu gizemli rölyefin, Kızıl Gezegen'in ekvatoru yakınındaki Tharsis volkanik bölgesinde, 5 bin 455 metre yükseklikte bulunduğu belirtiliyor. İlginç olan ise 2002 yılında çekilen arşiv yörünge görüntülerinde bu bölgenin neredeyse düz görünmesi. Ancak yeni görüntüler, aralarında 5-10 metre mesafe bulunan kaya sıralarını net bir şekilde görme imkanı sağladı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan gezegen bilimci Paul Geissler de bu bulgunun benzersiz olduğunu doğruladı. Uzmanlar şimdiye kadar Mars'ın başka hiçbir bölgesinde bu kadar simetrik ve özgün desenler gözlemlemedi.

Bilim insanları kayaların oluşumuyla ilgili iki hipotez öne sürüyor

Şimdilik kayaların tam olarak hangi süreç sonucunda bu şekilde dizildiği net değil. Ancak gezegen bilimciler bu olguyu açıklamak için iki temel bilimsel hipotezi değerlendiriyor.

İlk versiyona göre, Dünya'nın kutup ve yüksek dağlık bölgelerinde gözlemlenen ani ve tekrarlayan sıcaklık değişimleri, kayaçların ayrışmasına neden olur. Bu süreçte büyük kaya blokları küçük parçalardan ayrılarak yüzeyde çizgiler ve çokgenlere benzer şekiller oluşturur. Bilim insanları Mars'ta da benzer bir doğal sürecin meydana gelmiş olabileceğini göz ardı etmiyor.

İkinci hipotez ise gezegendeki sismik faaliyetlerle, yani Mars depremleriyle ilgili. Bu süreçte 'Brezilya fındığı etkisi' olarak adlandırılan olay yaşanabilir. Buna göre, toprak sarsıldığında küçük parçacıklar aşağı çökerken, büyük kayalar yavaş yavaş yukarı doğru yükselerek yüzeyde toplanır.

Buna rağmen araştırmacıların önünde önemli bir soru duruyor: Mars'taki sismik faaliyet, tonlarca ağırlıktaki büyük kaya bloklarını bu kadar net bir geometrik düzende ve kıvrımlı yaylar şeklinde dizebilir mi?

Şimdilik bu sorunun kesin bir cevabı yok. Bilim insanları sıra dışı kaya yapılarının kökenini araştırmaya devam ediyor. Bu bulgu, Mars yüzeyinde henüz tam olarak incelenmemiş ve doğası bilim insanları için de sır olan daha birçok jeolojik olayın bulunduğunu bir kez daha gösterdi.