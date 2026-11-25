İtalyan sanatçı Salvatore Garau tarafından yaratılan, görünmez «Io Sono» («Ben Varım») adlı heykel, 15 bin avroya — o dönemki kurla 18.300 dolara satıldı. İlginç olan, sanat eserinin fiziksel bir formunun olmamasıdır. Bu durum "ArtNet" ve "Le Monde" yayınları tarafından bildirildi.

Olay, Mayıs 2021'de İtalya'daki Art-Rite müzayede evinde gerçekleşti. Alıcıya eserin kendisi yerine sanatçının imzaladığı bir orijinallik sertifikası verildi. Ayrıca, heykelin nasıl sergileneceğine dair özel talimatlar sunuldu.

Garau'nun talimatlarına göre, «Io Sono» özel bir evde, hiçbir eşya ile engellenmemiş, yaklaşık 150 × 150 santimetrelik boş bir alana yerleştirilmelidir. Yani eseri sergilemek için odada belirli bir alan ayrılır, ancak orada gözle görülür hiçbir nesne bulunmaz.

Sanatçıya göre sanat, yalnızca gözle görülebilen veya elle tutulabilen nesnelerden ibaret değildir. Onun fikrine göre boşluk da insanın hayal gücü, düşünceleri ve algısı aracılığıyla belirli bir anlam kazanabilir.

Böylece «Io Sono» eserini satın alan kişi, maddi bir heykele değil, sanatçının fikrine ve onun sanatsal yorumuna para ödemiş oldu.

Bilgi için belirtmek gerekirse, Garau bu tarz eserleri daha önce de sundu. «Buddha in contemplazione» adlı bir diğer görünmez heykeli, Milano'daki La Scala Meydanı'nda sergilenmişti. Bu eserin bulunduğu alan, yere çizilen beyaz bir kare ile işaretlenmişti.