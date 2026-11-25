Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki toplam gol sayısını 987'ye çıkardı. 24 Kasım'da AFC Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasının 5. hafta maçında Katar'ın Al-Sadd takımına karşı penaltı vuruşunu gole çevirdi.

Maçın 13. dakikasında rakip fileleri havalandıran Ronaldo, Al-Nassr'ı öne geçirdi. Ancak 22. dakikada Mohammed Waad skoru eşitledi. 52. dakikada ise João Félix'in golü Suudi Arabistan kulübüne galibiyeti getirdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Mohammed Waad doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Sonuç olarak Al-Sadd, maçın geri kalanını bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı.

Böylece Al-Nassr, sahasında Al-Sadd'ı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetin ardından Suudi Arabistan kulübü puanını 9'a yükselterek turnuvanın Batı bölgesi tablosunda beşinci sıraya yerleşti. Al-Sadd ise 2 puanla 14. sırada kaldı.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo için bu gol, kariyerindeki 987. gol oldu. Böylece futbol tarihindeki 1000 gol barajına ulaşması için 13 gol daha atması gerekiyor.

Al-Nassr, bir sonraki maçını 8 Aralık'ta Katar'ın Al-Gharafa takımına karşı oynayacak.