Beş kez dünya satranç şampiyonu olan Viswanathan Anand, Javokhir Sindarov ve mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju arasındaki tarihi mücadele hakkında görüşlerini dile getirdi. Hintli efsane, iki büyükustanın gücünü neredeyse eşit görüyor. Ona göre şampiyonluk mücadelesinde şanslar 50'ye 50.

Anand'ın bu değerlendirmesi Özbek satrançseverler için özel bir öneme sahip. Çünkü Sindarov'un potansiyelini mevcut dünya şampiyonu seviyesinde gördüğünü açıkça belirtti.

«Şanslar 50'ye 50»

Chess.com'a verdiği röportajda Anand, her iki satranç oyuncusunun genel gücünü karşılaştırdı. Mevcut form durumlarının aynı olmayabileceğini ancak satranç potansiyeli açısından rakiplerin birbirine çok yakın olduğunu vurguladı.

«Bence genel potansiyelleri neredeyse aynı. Mevcut formdan değil, tam olarak güçten bahsediyorum. Bu yüzden şanslar çok yakın, yaklaşık 50'ye 50» dedi Anand.

Ancak deneyimli büyükusta için mücadelenin en ilginç yanı sadece kazananı tahmin etmek değil. İlk kimin kazanacağını, hangi satranç oyuncusunun rakibine ilk baskıyı kuracağını ve beklenmedik hamlelerle üstünlük sağlayacağını gözlemlemek istiyor.

«Rakamların kendisi o kadar önemli değil. Benim için kimin ilk galibiyeti alacağı, kimin rakibine ilk baskıyı kurmaya başlayacağı, kimin daha fazla beklenmedik hamleyle öne çıkacağı çok daha ilginç. Bunlar bana daha fazla bilgi veriyor» diye ekledi.