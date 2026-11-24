Dünya Şampiyonu Anand, Javokhir Sindarov'un şansını nasıl değerlendirdi?
Beş kez dünya satranç şampiyonu olan Viswanathan Anand, Javokhir Sindarov ve mevcut dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju arasındaki tarihi mücadele hakkında görüşlerini dile getirdi. Hintli efsane, iki büyükustanın gücünü neredeyse eşit görüyor. Ona göre şampiyonluk mücadelesinde şanslar 50'ye 50.
Anand'ın bu değerlendirmesi Özbek satrançseverler için özel bir öneme sahip. Çünkü Sindarov'un potansiyelini mevcut dünya şampiyonu seviyesinde gördüğünü açıkça belirtti.
«Şanslar 50'ye 50»
Chess.com'a verdiği röportajda Anand, her iki satranç oyuncusunun genel gücünü karşılaştırdı. Mevcut form durumlarının aynı olmayabileceğini ancak satranç potansiyeli açısından rakiplerin birbirine çok yakın olduğunu vurguladı.
«Bence genel potansiyelleri neredeyse aynı. Mevcut formdan değil, tam olarak güçten bahsediyorum. Bu yüzden şanslar çok yakın, yaklaşık 50'ye 50» dedi Anand.
Ancak deneyimli büyükusta için mücadelenin en ilginç yanı sadece kazananı tahmin etmek değil. İlk kimin kazanacağını, hangi satranç oyuncusunun rakibine ilk baskıyı kuracağını ve beklenmedik hamlelerle üstünlük sağlayacağını gözlemlemek istiyor.
«Rakamların kendisi o kadar önemli değil. Benim için kimin ilk galibiyeti alacağı, kimin rakibine ilk baskıyı kurmaya başlayacağı, kimin daha fazla beklenmedik hamleyle öne çıkacağı çok daha ilginç. Bunlar bana daha fazla bilgi veriyor» diye ekledi.
Anand, Gukesh'e ne tavsiye etti?
Hintli satranç efsanesi, mevcut dünya şampiyonu için en önemli görevin mücadeleye yüksek bir form seviyesinde gelmek ve kendine güvenerek oynamak olduğunu vurguladı.
Anand, Gukesh'in yeteneğinden şüphe olmadığını ve bunu her oyunda aklında tutması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda, aynı güvenin Sindarov için de önemli olduğunu belirtti.
«Sonuçta Gukesh çok yetenekli bir satranç oyuncusu ve bunu unutmamalı. Aynı şeyleri Sindarov için de söyleyebiliriz. Bu yıl ne kadar güçlü olduğuna tanık olduk.
Bence her ikisi için de en önemli görev, mücadeleye kendine güvenerek başlamak ve bu güveni sonuna kadar korumaktır» dedi beş kez dünya şampiyonu.
İlk oyunda beraberlik kaydedildi
Cenevre'de başlayan dünya şampiyonluğu mücadelesinin ilk oyununda Javokhir Sindarov ve Gukesh Dommaraju berabere kaldı. Taşkent saatiyle 19:00'da başlayan karşılaşma yaklaşık dört saat sürdü.
Böylece 14 oyunluk şampiyonluk mücadelesinde ilk oyundan sonra skor değişmedi. Şimdi satranç tutkunlarını sonraki karşılaşmalar ve büyükustaların hazırlıklarındaki beklenmedik fikirler bekliyor.
Anand'a göre, ilk galibiyetin kim tarafından alınacağı mücadelenin psikolojik manzarasını değiştirebilir. Dolayısıyla, şimdilik 50:50 olan şansların, sonraki oyunlardaki tek bir önemli karar veya beklenmedik bir hamle ile değişmesi muhtemeldir.
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