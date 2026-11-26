Dünyanın popüler parola yöneticilerinden biri olan 1Password'ün iç sistemlerine bir siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda bazı kullanıcıların kişisel verileri ele geçirildi. Şirket, konuyla ilgili 25 Kasım'da resmi bir açıklama yaptı.

Edinilen bilgilere göre 1Password, 19 Kasım'da çalışanlarından birinin kurumsal GitHub hesabına yabancı bir şahsın eriştiğine dair bilgileri incelemeye başladı. Saldırgan, bu hesap üzerinden şirketin kaynak kodlarına erişim sağladı ve iç hizmetlere zararlı kod yerleştirdi. Sonuç olarak, bazı kullanıcılara ait veriler kopyalandı.

Şirketin verilerine göre ele geçirilen bilgiler arasında kullanıcıların isimleri, e-posta adresleri, hesap ve kullanıcı tanımlayıcıları, kayıt ve son giriş zamanları yer alıyor. Ayrıca bazı davetiye, hesap yönetimi ve kurtarma e-postalarındaki token'lar da çalındı.