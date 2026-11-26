1Password parola yöneticisine siber saldırı düzenlendi
Dünyanın popüler parola yöneticilerinden biri olan 1Password'ün iç sistemlerine bir siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda bazı kullanıcıların kişisel verileri ele geçirildi. Şirket, konuyla ilgili 25 Kasım'da resmi bir açıklama yaptı.
Edinilen bilgilere göre 1Password, 19 Kasım'da çalışanlarından birinin kurumsal GitHub hesabına yabancı bir şahsın eriştiğine dair bilgileri incelemeye başladı. Saldırgan, bu hesap üzerinden şirketin kaynak kodlarına erişim sağladı ve iç hizmetlere zararlı kod yerleştirdi. Sonuç olarak, bazı kullanıcılara ait veriler kopyalandı.
Şirketin verilerine göre ele geçirilen bilgiler arasında kullanıcıların isimleri, e-posta adresleri, hesap ve kullanıcı tanımlayıcıları, kayıt ve son giriş zamanları yer alıyor. Ayrıca bazı davetiye, hesap yönetimi ve kurtarma e-postalarındaki token'lar da çalındı.
Ancak 1Password, kullanıcıların parolalarının saklandığı ana depoların, bunları koruyan anahtarların ve hesap kurtarma anahtarlarının saldırıdan etkilenmediğini vurguladı. Şirket, parolaları ve gizli anahtarları kendi bünyesinde saklamadığını da hatırlattı.
Olayın kaç kullanıcıyı etkilediği henüz bilinmiyor. Şirket, ele geçirilen GitHub hesabını engelledi, çalınan erişim token'ını iptal etti ve potansiyel risk altındaki iç veriler için kullanılan anahtarları güncelledi. Ayrıca etkilenen hizmetlerin temiz sürümleri geri yüklendi.
Güvenlik önlemi olarak, davetiye ve hesap kurtarma e-postalarındaki doğrulama kodları altı haneli rakamlardan on karakterli kodlara dönüştürüldü. Şirket, bazı süreçleri etkilenen az sayıdaki kullanıcıya özel olarak bildirim yapıldığını açıkladı.
1Password, müşterilerine beklenmedik e-postalara, SMS mesajlarına ve aramalara karşı dikkatli olmalarını tavsiye ediyor. Özellikle hesap kurtarma veya davetiye kabul etme bahanesiyle gönderilen şüpheli bağlantılara tıklanmaması gerekiyor.
Şirket, kendi adına hiçbir zaman kullanıcıların hesap parolalarını veya gizli anahtarlarını talep etmeyeceğini vurguladı. Şu an için kullanıcılardan hesaplarında herhangi bir değişiklik yapmaları veya parolalarını değiştirmeleri istenmedi.
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