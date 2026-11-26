Katar sahalarında devam eden U-17 Dünya Kupası grup aşamasının 3. hafta mücadelesinde Sergey Chigodayev yönetimindeki Özbekistan U-17 milli takımı, grup favorisi İtalya ile karşı karşıya geldi ve 1:3 skorla mağlup oldu. Buna rağmen vatandaşlarımız grup aşamasını başarıyla tamamlayarak play-off turuna katılma hakkını elde etti.

İlk yarıdaki üstünlük ve Sadirjonov'un golü

Karşılaşmanın ilk yarısında Avrupalı ekip art arda üç gol bularak büyük bir üstünlük sağladı: 7. dakikada Casagrande skoru açarken, 31. dakikada Crochi penaltıdan faydalandı, ilk yarıya eklenen uzatma dakikalarında ( 45+2 ) ise Corigliano farkı üçe çıkardı.

İkinci yarıda Özbek gençleri oyunu canlandırdı ve 75. dakikada Suhrob Sadirjonov rakip fileleri havalandırarak tek golün sahibi oldu.