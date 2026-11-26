U-17 Dünya Kupası: Özbekistan, İtalya'ya mağlup olmasına rağmen play-off biletini kaptı
Katar sahalarında devam eden U-17 Dünya Kupası grup aşamasının 3. hafta mücadelesinde Sergey Chigodayev yönetimindeki Özbekistan U-17 milli takımı, grup favorisi İtalya ile karşı karşıya geldi ve 1:3 skorla mağlup oldu. Buna rağmen vatandaşlarımız grup aşamasını başarıyla tamamlayarak play-off turuna katılma hakkını elde etti.
İlk yarıdaki üstünlük ve Sadirjonov'un golü
Karşılaşmanın ilk yarısında Avrupalı ekip art arda üç gol bularak büyük bir üstünlük sağladı: 7. dakikada Casagrande skoru açarken, 31. dakikada Crochi penaltıdan faydalandı, ilk yarıya eklenen uzatma dakikalarında (
45+2) ise Corigliano farkı üçe çıkardı.
İkinci yarıda Özbek gençleri oyunu canlandırdı ve 75. dakikada Suhrob Sadirjonov rakip fileleri havalandırarak tek golün sahibi oldu.
E Grubu'ndaki son durum ve maç raporu
Grubun diğer maçında Fildişi Sahili Jamaika'yı mağlup ederek 2. sırayı aldı. Sonuç olarak İtalya 9 puanla grup lideri olarak tur atlarken, 3 puan toplayan Özbekistan ise 3. sırada yer alarak bir üst tura yükseldi.
İstatistikler
Detaylar
Turnuva Aşaması
U-17 Dünya Kupası (E Grubu, 3. maç)
Maç Sonucu
Özbekistan 1:3 İtalya
Goller
Suhrob Sadirjonov (75') — Casagrande (7'), Crochi (31'-pen.), Corigliano (45+2')
Sarı Kartlar
Anvarov (35'), Aliyev (37'), Rahimov (53'), Tohirov (77')
Gruptaki Son Durum
3. sıra (3 puan — play-off bileti alındı)
Özbekistan Kadrosu: Shomurodov, Rahimov (Oktamov, 73), Roziboyev, Erkinov, Ravshanov, Aliyev, Murodov (Tohirov, 46), Sadirjonov (Orifxonov, 80), Anvarov, Oktamboyev, Abduraimov (Ravshanbekov, 46).
Sizce Sergey Chigodayev'in öğrencileri, U-17 Dünya Kupası play-off aşamasında oyun kalitesini artırarak daha ileri gidebilir mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek futbolseverlere genç takımımızın play-off'a çıktığı haberini hemen ulaştırın!
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