65 bin avroluk hediye: Wesley Sneijder, Sergio Ramos'tan aldığı formayı açık artırmada sattı
Hollanda milli takımının eski yıldızı Wesley Sneijder 2010 Dünya Kupası finalinin ardından İspanyol savunma oyuncusu Sergio Ramos ile forma değiştirdiği maç formasını açık artırmada sattı. Bu gelişmeyi The Touchline yayın organı duyurdu.
Açık artırmada şaşırtıcı fark: Ramos'un forması 13 kat daha değerli görüldü
Rekor değer: 2010 Dünya Kupası finalinden sonra Sergio Ramos'un Sneijder'e hatıra olarak hediye ettiği İspanya milli takım forması, açık artırmada 65.126 avro karşılığında satıldı. Bu nadide parçanın yeni sahibi Brezilyalı bir koleksiyoncu oldu.
Sneijder'in kendi formasının değeri: İlginç olan ise, aynı final maçında Wesley Sneijder'in bizzat giydiği Hollanda milli takım formasının 5 bin avrodan biraz daha fazla bir meblağa satılmış olması.
2010 Dünya Kupası finali hakkında kısa not
İstatistikler
Detaylar
Final tarihi ve yeri
11 Temmuz 2010, Johannesburg (Güney Afrika)
Maç sonucu
İspanya 1:0 Hollanda (uzatmalarda)
Galibiyet golünün sahibi
Andres Iniesta (116. dakika)
Açık artırmadaki en pahalı parça
Sergio Ramos'un final forması — 65.126 avro
Sizce koleksiyoncular neden Wesley Sneijder'in kendi formasından ziyade Sergio Ramos'un formasına 13 kat daha fazla ödeme yaptı; bu şampiyonluk statüsüyle mi ilgili yoksa Ramos'un popülaritesiyle mi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolu hayranlarına bu ilginç açık artırma haberini hemen iletin!
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