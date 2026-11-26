Rekor değer: 2010 Dünya Kupası finalinden sonra Sergio Ramos'un Sneijder'e hatıra olarak hediye ettiği İspanya milli takım forması, açık artırmada 65.126 avro karşılığında satıldı. Bu nadide parçanın yeni sahibi Brezilyalı bir koleksiyoncu oldu.

Sneijder'in kendi formasının değeri: İlginç olan ise, aynı final maçında Wesley Sneijder'in bizzat giydiği Hollanda milli takım formasının 5 bin avrodan biraz daha fazla bir meblağa satılmış olması.