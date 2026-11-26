Hindistan'ın Bihar eyaletinde yerel milletvekili Anant Singh'in kızı Shivangi Singh'in şatafatlı düğünü ülkede geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Birkaç gün süren kutlamalara yüz binlerce kişi katıldı, düğün için yüzlerce aşçı görevlendirildi ve konuklara 150'den fazla çeşit yemek ikram edildi. BBC bu durumu haberleştirdi.

Düğün töreni Çarşamba günü Patna şehrinden yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Nadava köyünde gerçekleşti. Törene eyalet meclis başkanı, yerel ve ulusal düzeydeki siyasetçiler ile çok sayıda davetli katıldı. Medya organlarına göre törene yaklaşık 500 bin kişi geldi. Konukları ağırlamak için köyde altı adet helikopter pisti bile hazırlandı.

Düğün programındaki ana gösterilerden biri 52 atın katılımıyla yapılması planlanan yarıştı. Ancak izleyici sayısının aşırı artması nedeniyle yarış iptal edildi. Anant Singh, yarışın galibine lüks bir otomobil, ikinci ve üçüncü olanlara ise motosiklet ve skuter verileceğini duyurmuştu.

Gelin Shivangi, Delhi Üniversitesi mezunu olup törene Land Cruiser marka bir araçla geldi. Eşi Rishikesh Kumar ise ABD'deki Georgia State Üniversitesi'nde MBA derecesine sahip. Damat, 151 araçlık bir konvoyla geldi. Medya haberlerine göre, gelin tarafı damada 23 milyon rupi değerinde bir otomobilin yanı sıra altın ve gümüş eşyalar hediye etti.

Düğüne olan ilgi sadece şatafatından değil, aynı zamanda gelinin babası Anant Singh'in tartışmalı siyasi geçmişinden de kaynaklanıyor. Bihar eyalet meclisine Mokama bölgesinden beş kez seçilen Singh, yerel siyasette büyük nüfuz sahibi isimlerden biri olarak biliniyor.

Singh'in seçim komisyonuna sunduğu beyannamede, eşiyle birlikte sahip olduğu mal varlığının 1 milyar rupi değerinde olduğu belirtiliyor.

Siyasetçi, 2022 yılında evinde yasa dışı silahlar (AK-47 dahil) bulunmasıyla ilgili davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Daha sonra mahkeme kararına itiraz ederek kefaletle serbest kaldı. 2025 seçimlerinde tekrar kazanarak parlamentoya döndü.

Ayrıca Anant Singh, geçen yılki seçim döneminde işlenen bir cinayet davasında da baş şüpheli olarak anılıyor. Hindistan Yüksek Mahkemesi, kendisine 1 Aralık'a kadar teslim olması talimatını verdi.

Bihar, Hindistan'ın en yoksul eyaletlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu nedenle, halkın büyük çoğunluğunun yoksulluk içinde yaşadığı bir bölgede düzenlenen bu şatafatlı düğün kamuoyunun dikkatini çekti. Siyasetçinin rakibi Niraj Kumar, düğün masraflarının hangi kaynaklardan karşılandığının ilgili kurumlarca incelenmesi gerektiğini belirtti.