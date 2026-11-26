World Taekwondo Grand-Prix Finali başlıyor: Özbekistan milli takım kadrosu...
28-29 Kasım tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da prestijli G10 kategorisinde yer alan World Taekwondo Grand-Prix Final turnuvası düzenlenecek. Sezonun en önemli müsabakalarından biri olan bu karşılaşmalarda, Özbekistan erkek ve kadın milli takımı sporcuları madalya ve önemli dünya sıralaması puanları için tatamiye çıkacak.
Özbekistan milli takım kadrosu
Özbekistan Taekwondo WT Federasyonu basın servisinden alınan bilgiye göre, sporcularımız turnuvada erkekler ve kadınlarda 3'er sıklette ülkemizi temsil edecek:
Kategori
Sıklet
Sporcu
Erkekler
-68 kg
Najmiddin Qosimxojiyev
Erkekler
-80 kg
Jasurbek Jaysunov
Erkekler
+80 kg
Marat Mavlonov
Kadınlar
-57 kg
Madina Mirabzalova
Kadınlar
-67 kg
Ozoda Sobirjonova
Kadınlar
+67 kg
Svetlana Saidova
Turnuvanın önemi
Yüksek sıralama statüsü: G10 kategorisindeki Grand-Prix finali, dünya sıralamasında yüksek puan kazandırmasıyla önem taşıyor ve dünyanın en iyi tekvandocularını bir araya getiriyor.
Sizce Astana tatamisinde gerçekleşecek Grand-Prix finalinde Özbek tekvandocular kaç madalya kazanabilir?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli haberi Özbek tekvando severlerle hemen paylaşın!
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…