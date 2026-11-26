28-29 Kasım tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da prestijli G10 kategorisinde yer alan World Taekwondo Grand-Prix Final turnuvası düzenlenecek. Sezonun en önemli müsabakalarından biri olan bu karşılaşmalarda, Özbekistan erkek ve kadın milli takımı sporcuları madalya ve önemli dünya sıralaması puanları için tatamiye çıkacak.

Özbekistan milli takım kadrosu

Özbekistan Taekwondo WT Federasyonu basın servisinden alınan bilgiye göre, sporcularımız turnuvada erkekler ve kadınlarda 3'er sıklette ülkemizi temsil edecek:

Kategori Sıklet Sporcu Erkekler -68 kg Najmiddin Qosimxojiyev Erkekler -80 kg Jasurbek Jaysunov Erkekler +80 kg Marat Mavlonov Kadınlar -57 kg Madina Mirabzalova Kadınlar -67 kg Ozoda Sobirjonova Kadınlar +67 kg Svetlana Saidova

Turnuvanın önemi

Yüksek sıralama statüsü: G10 kategorisindeki Grand-Prix finali, dünya sıralamasında yüksek puan kazandırmasıyla önem taşıyor ve dünyanın en iyi tekvandocularını bir araya getiriyor.

Sizce Astana tatamisinde gerçekleşecek Grand-Prix finalinde Özbek tekvandocular kaç madalya kazanabilir?

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