Rusya'nın başkenti Moskova'da yabancı uyruklu vatandaşlar için aylık çalışma izni (patent) ücreti 1 Ocak 2027'den itibaren artırılacak. Yeni düzenlemeye göre, ödeme miktarı göçmenin kimin yanında çalıştığına bağlı olarak 11 bin veya 15,6 bin ruble olacak.

Bu durum, 25 Kasım'da Moskova Şehir Duması'nda kabul edilen vergi mevzuatındaki değişikliklerle duyuruldu. Konuyla ilgili haberi Interfax paylaştı.

Yeni tarifelere göre:

kuruluşlar ve bireysel girişimciler yanında çalışan yabancı vatandaşlar için aylık ödeme 11 bin ruble;

gerçek kişilerin yanında kişisel ve ev ihtiyaçları için çalışanlar için ise 15,6 bin ruble olacak.

Hâlihazırda Moskova'da yabancı işçiler için patent ücreti aylık 10 bin rubledir. Buna göre, birinci kategori için ücret 1 bin ruble, ikinci kategori için ise 5,6 bin ruble artmış olacak.

Yeni tarifelerin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.