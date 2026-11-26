Gövdeye sürekli baskı: Eğer Munguia boy ve erişim avantajından vazgeçip yakın mesafe «savaşına» girerse, Meliqo‘ziyev rakibinin büyük yumruklarının altına girip ayaklarını doğru konumlandırarak kaburgalara ağır darbeler indirebilir.

Munguia'nın savunmasındaki «boşluk»: Tijuana'dan gelen Meksikalı şampiyon, ileriye doğru büyük ve düz adımlarla saldırdığında ön omzunu düşürür ve dirseklerini geniş açar. Bu durum, merkezden düz bir yumruk için açık bir koridor yaratır. Zamanında Saul «Canelo» Alvarez tam da bu zayıflıktan yararlanarak kısa bir kontra aparkat ile Munguia'nın savunmasını delmiş ve onu nakavt durumuna düşürmüştü.

Merkezden düz sol yumruk: 2016 Olimpiyat madalyalı boksör, solak bir dövüşçü olarak rakibinin aşırı saldırganlaşmasını bekler ve tam o anda sol eliyle isabetli bir düz yumruk atar.

Meliqo‘ziyev'in en tehlikeli silahları: Sol el ve «Canelo» yöntemi

Hatırlatmak gerekirse, WBA bu zorunlu koruma maçını resmen atamış ve taraflara müzakereler için 30 günlük bir süre tanımıştı. Son bilgilere göre, Munguia'nın Erik Bazinyan'a karşı gönüllü bir koruma maçı yapmasının ardından, iki ekip Meliqo‘ziyev'in zorunlu adaylık hakkını koruyarak şampiyonluk maçını gerçekleştirme konusunda anlaşmaya vardı.

Saygın Boxingnews24.com sitesi, Özbek resmi aday Bektemir Meliqo‘ziyev ile WBA süper orta sıklet (-76,2 kg) şampiyonu Meksikalı Jaime Munguia arasındaki zorunlu şampiyonluk maçında temsilcimize galibiyeti getirebilecek temel taktik unsurları analiz etti.

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Analiz kriteri Bektemir Meliqo‘ziyev (Aday) Jaime Munguia (WBA şampiyonu) Temel üstünlük Ağır yumruklar, solaklık ve gövdeye (kaburgalara) sürekli baskı Boy ve erişim avantajı, yüksek yumruk aktivitesi ve seri kombinasyonlar Galibiyetin anahtarı Rakip saldırıya geçtiğinde düz sol ile kontra yapmak ve yakın mesafede baskı kurmak Uzun mesafeden sert jab ile çalışmak ve orta mesafede açık dövüşe girmemek Zayıf yön ve risk Aşırı ileri atıldığında kontra yumruk yeme ihtimali (2021'de Gabriel Rosado ile olduğu gibi) Disiplin eksikliği — darbe aldığında hemen açık dövüşe ve seri takaslara girme eğilimi

Uzmanlartarafından yapılan sonuca göre, Munguia'nın her rauntta disiplinle uzun mesafeyi koruması zor. Darbe aldığı anda açık dövüşe girme alışkanlığı, onu Bektemir Meliqo‘ziyev'in ağır sol yumrukları ve gövdeye yönelik saldırıları karşısında savunmasız bırakabilir.

Sizce Bektemir Meliqo‘ziyev, Meksikalı şampiyon Jaime Munguia'yı nakavt ederek Özbekistan'a bir dünya şampiyonluk kemeri daha getirebilir mi?

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