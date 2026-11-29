Özbek tenisçi Sergey Fomin ve Ukraynalı Aleksey Krutıh, Challenger Hersonissos-4 turnuvasının çiftler kategorisinde şampiyon oldu. UzDaily.uz'un haberine göre, finalde İtalyan rakipleri Gianluca Cadenasso ve Jacopo Vasami'yi mağlup ettiler.

Final karşılaşması 3:6, 6:1, 10:5'lik setlerle sona erdi. Fomin ve Krutıh ilk seti rakiplerine kaptırdı. Ancak ikinci sette durumu lehine çevirerek 6:1 kazandılar. Karar setindeki tie-break oyununda da üstünlüklerini koruyan ikili, 10:5'lik skorla turnuvayı zaferle tamamladı.

Bu sonuç, Sergey Fomin'in Challenger serisi turnuvalarındaki çiftler kategorisinde elde ettiği bir zafer oldu.