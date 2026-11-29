Kazakistan'da Kur'an tilaveti sırasında güvercinin hali dikkat çekti (video)
Dünya1 dk okuma5
Kazakistan'ın Jarkent şehrinde Kur'an-ı Kerim tilaveti yankılanırken bir güvercinin başını eğip bir süre kıpırdamadan durduğu anlar sosyal medyada yayıldı.
Yerel halktan biri tarafından kaydedilen görüntülerde, bir koridorda duran güvercinin cami hoparlöründen Kur'an ayetleri yükseldiği sırada başını eğdiği görülüyor.
Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları, güvercinin bu halini secdeye benzeterek çeşitli yorumlarda bulundu. Bazıları bu durumu hayret verici olarak nitelendirdi.
Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan video birçok kullanıcının dikkatini çekti. Ancak görüntüdeki durumun nedeni hakkında henüz resmi veya bilimsel bir açıklama yapılmadı.
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