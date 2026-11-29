2025 yılı boyunca dünya genelinde yaklaşık 47 bin kadın ve kız çocuğu, eşleri, yakın ilişki içinde oldukları kişiler veya aile üyeleri tarafından kasten öldürüldü. Bu, her gün ortalama 129, her saat başı ise beş kadın ve kız çocuğunun hayatını kaybettiği anlamına geliyor. Konuyla ilgili veriler, BM tarafından 24 Kasım'da yayımlanan raporda açıklandı.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi ile BM Kadın Birimi tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 yılında dünyada 78 bin kadın ve kız çocuğu kasten öldürüldü. Bunların yüzde 60'ı yakın partnerleri veya aile üyelerinin elinde can verdi. Bu durum, kadınlar için en tehlikeli yerlerden birinin hala evleri olduğunu gösteriyor.

Yakınları tarafından öldürülen kadın sayısı bakımından Afrika 22,1 bin kişiyle ilk sırada yer alıyor. Onu Asya (15,1 bin), Amerika (7,4 bin), Avrupa (2,1 bin) ve Okyanusya (300 kişi) takip ediyor. Nüfusa oranla en yüksek oran yine Afrika'da kaydedildi.

Raporda, bu tür cinayetlerin genellikle uzun süreli şiddet, tehdit ve baskıların ardından gerçekleştiği vurgulandı. Ayrıca Amerika ve Avrupa'da kadınlara yönelik cinayet oranlarının, genel cinayet vakalarına kıyasla biraz azaldığı belirtildi.

2025 yılındaki 47 binlik rakamın 2024 yılındaki 50 binden az olmasına rağmen, BM bunun şiddetin azaldığına dair bir işaret olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Aradaki fark, büyük ölçüde ülkelerdeki veri toplama imkanlarının iyileşmesiyle ilgilidir.