Kazakistan'ın Almatı şehrinin ev sahipliği yaptığı kadınlar hentbol 21. Asya Şampiyonası'nda grup aşamasının belirleyici beşinci tur maçları sona erdi. Turnuvada mücadele eden Özbekistan Kadın Milli Takımı üst üste ikinci galibiyetini kutladı.

Çetin mücadele ve play-off bileti

Avustralya karşısında alınan farklı galibiyetin (36:20) ardından, temsilcilerimiz gruptaki son maçlarında Hindistan hentbolcularına karşı sahaya çıkarak, kıran kırana geçen mücadelede 28:26 skorla galip geldiler (karşılaşmada Sevara Saparboyeva 7 golle takımımızın en skorer ismi oldu).

Hatırlatmak gerekirse, kızlarımız turnuvanın ilk iki maçında kıta devi Güney Kore (11:43) ve ev sahibi Kazakistankarşısında (29:32) mağlup olmuşlardı. Buna rağmen, üst üste alınan iki galibiyet temsilcilerimize grupta 3. sırayı alarak play-off aşamasına yükselme imkanı tanıdı.