Özbek hentbolcular Asya Şampiyonası'nda Hindistan'ı yenerek çeyrek finale yükseldi
Kazakistan'ın Almatı şehrinin ev sahipliği yaptığı kadınlar hentbol 21. Asya Şampiyonası'nda grup aşamasının belirleyici beşinci tur maçları sona erdi. Turnuvada mücadele eden Özbekistan Kadın Milli Takımı üst üste ikinci galibiyetini kutladı.
Çetin mücadele ve play-off bileti
Avustralya karşısında alınan farklı galibiyetin (36:20) ardından, temsilcilerimiz gruptaki son maçlarında Hindistan hentbolcularına karşı sahaya çıkarak, kıran kırana geçen mücadelede 28:26 skorla galip geldiler (karşılaşmada Sevara Saparboyeva 7 golle takımımızın en skorer ismi oldu).
Hatırlatmak gerekirse, kızlarımız turnuvanın ilk iki maçında kıta devi Güney Kore (11:43) ve ev sahibi Kazakistankarşısında (29:32) mağlup olmuşlardı. Buna rağmen, üst üste alınan iki galibiyet temsilcilerimize grupta 3. sırayı alarak play-off aşamasına yükselme imkanı tanıdı.
Bir sonraki aşama ve çeyrek finaldeki rakip
Bugün, 29 Kasım günü Asya Şampiyonası'nda dinlenme günü ilan edildi. Yarın, 30 Kasım günü itibarıyla turnuvanın belirleyici play-off (çeyrek final) maçları başlayacak. Özbekistan Milli Takımı, yarı final bileti ve 2027 Dünya Şampiyonası katılım hakkı için Çin milli takımıyla karşı karşıya gelecek.
Özbekistan Milli Takımı'nın grup aşamasındaki sonuçları
Tur / Tarih
Karşılaşma
Skor
Sonuç
1. Tur (23 Kasım)
Özbekistan — Güney Kore
11:43
Mağlubiyet
3. Tur (26 Kasım)
Kazakistan — Özbekistan
32:29
Mağlubiyet
4. Tur (27 Kasım)
Özbekistan — Avustralya
36:20
Galibiyet
5. Tur (28 Kasım)
Özbekistan — Hindistan
28:26
Galibiyet
Çeyrek final (30 Kasım)
Çin — Özbekistan
—
Yarın oynanacak
Sizce, üst üste iki galibiyetle moral üstünlüğünü yakalayan Özbekistan Kadın Milli Takımı, yarınki çeyrek finalde Çin engelini aşarak yarı finale çıkabilir mi?
Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Almatı'daki Asya Şampiyonası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden hentbolcu kızlarımızı destekleyen yakınlarınızla bu güzel haberi hemen paylaşın!
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