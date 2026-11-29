Hollywood oyuncusu ve Oscar ödüllü Matthew McConaughey'nin 2028 ABD başkanlık seçimlerine bağımsız aday olarak katılabileceği tartışılıyor. Oyuncunun bağımsız siyasetçileri desteklemeye yönelik video mesajı ve siyasi faaliyetlerine dair tahminler buna neden oldu. Konuyla ilgili haber The Hill tarafından yayımlandı.

Edinilen bilgilere göre McConaughey, ekim ayında sosyal medyada paylaştığı bir video mesajında Amerikalıları Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin yanı sıra bağımsız adaylara da odaklanmaya çağırdı.

Oyuncuya göre bağımsız adaylar siyasi sürece sadece protesto etmek veya ana parti temsilcilerini engellemek için değil, gerçek bir zafer kazanma potansiyeline sahip bir siyasi güç olarak katılmalıdır. McConaughey, bu tür adayların iki ana parti arasındaki rekabeti dengeleyerek siyaseti Amerikalıların görüş ve değerlerine daha yakın hale getirebileceğini vurguladı.

Oyuncunun çıkışı, 2028 başkanlık seçimlerinde aday olabileceğine dair tartışmaları alevlendirdi. 2020 başkanlık seçimlerine katılan girişimci Andrew Yang de McConaughey'nin video mesajının bu tür tahminleri tetiklediğini belirtti. Yang'a göre, oyuncu böyle bir açıklama yaptığına göre siyaset sahnesine girme ihtimalini değerlendiriyor olabilir.

Teksas eyaletindeki senato seçimlerini kazanan James Talariko da McConaughey'nin iyi bir aday olabileceğini değerlendirdi ve oyuncunun siyasete girmeyi ciddi olarak düşünüyorsa adaylığını koyması gerektiğini ifade etti.

Belirtmek gerekir ki McConaughey daha önce memleketi Teksas'ta vali adayı olma ihtimalini de değerlendirmişti. Ancak şu ana kadar 2028 başkanlık seçimlerine katılma niyetini resmen açıklamadı.