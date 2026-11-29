Almanya'nın Münster şehrinde 59 yaşındaki Hollandalı Stefan Wijkamp, Adolf Hitler'i kamuoyu önünde övmek ve nefret söyleminde bulunmaktan suçlu bulundu. Mahkeme kendisine 8 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

WDR'nin haberine göre olay, 19 Temmuz 2025 tarihinde Münster'de düzenlenen aşırı sağcı bir gösteri sırasında meydana geldi. Wijkamp, gösteri kapsamında bir YouTube kanalına verdiği röportajda Adolf Hitler'i «dahi» ve «dünyada eşi benzeri olmayan bir mucize» olarak nitelendirdi. Ayrıca «Almanya'ya olan sevgim Adolf Hitler'dir» şeklinde ifadeler kullandı.

27 Kasım 2026 tarihinde Münster mahkemesi, onu nefret söyleminden suçlu bularak 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza 3 yıl süreyle ertelendi. Ayrıca, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet hazinesine 1.000 avro ödemesine ve mahkeme masraflarını karşılamasına hükmedildi.

Hakim, Wijkamp'ın kamuoyu önündeki açıklamalarının Nazi rejimi kurbanlarının onurunu ciddi şekilde zedelediğini ve kamu huzurunu bozduğunu vurguladı.

Wijkamp mahkemede de Hitler'e olan hayranlığını gizlemedi ve fikirlerini ifade özgürlüğü ile savunmaya çalıştı. Savunma tarafı beraat talep etti ancak mahkeme bu argümanı reddetti.

Hollanda'nın NOS devlet yayın kuruluşuna göre Wijkamp, mahkeme kararına itiraz etmeyi planlıyor. Bu nedenle hüküm henüz kesinleşmedi.