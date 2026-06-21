Hamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalar

·0·Avto
Hamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalar

Ford Kuga modeli bugungi kunda jahon avtomobil bozorida, xususan, Oʻzbekistonning ikkilamchi bozorida ham oʻz oʻrniga ega boʻlgan eng ommabop krossoverlardan biri hisoblanadi. 2020-yilda taqdim etilgan uchinchi avlod modeli oʻzidan oldingi Mk2 versiyasining muvaffaqiyatini munosib davom ettirib, haydovchilarga kengroq interyer va zamonaviy texnologiyalarni taklif etdi. Hozirda ushbu modelning dastlabki nusxalari xalqaro bozorlarda 8000 funt sterling (taxminan 10 000 dollar) atrofida baholanmoqda, bu esa uni oilaviy ehtiyojlar uchun eng jozibador tanlovlardan biriga aylantiradi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

What Car? nashri maʼlumotlariga koʻra, Ford Kuga oʻzining boshqaruvchanligi va dinamikasi bilan raqobatchilaridan ajralib turadi. Avtomobil nafaqat shahar ichida harakatlanish, balki uzoq masofali sayohatlar uchun ham qulay qilib ishlangan. Uning tashqi koʻrinishi yillar oʻtsa-da oʻzining dolzarbligini yoʻqotmadi, ichki qismi esa sifatli materiallar va keng hajm bilan ajralib turadi.

Dvigatel tanlovi va texnik imkoniyatlar

Mazkur krossoverning asosiy ustunliklaridan biri — dvigatellar xilma-xilligidir. Ford muhandislari har qanday mijozning talabini qondirish maqsadida quyidagi quvvat qurilmalarini taklif etishgan:

  • EcoBoost benzinli dvigatellari: Tejamkorlik va quvvatning optimal muvozanati;
  • EcoBlue dizel dvigatellari: Uzoq masofalarga yuruvchilar uchun kam yoqilgʻi sarfi;
  • Gibrid (HEV) va plagin-gibrid (PHEV) versiyalar: Ekologiya va zamonaviy texnologiya ixlosmandlari uchun.
Ayniqsa, PHEV (tashqi tarmoqdan quvvatlanuvchi gibrid) versiyasi shaharda faqat elektr energiyasi yordamida harakatlanish imkonini berishi bilan katta qiziqish uygʻotmoqda. Bu esa yoqilgʻi iqtisodiyoti masalasida Ford Kuga modelini oʻz sinfidagi yetakchilardan biriga aylantiradi.

Nima uchun aynan Ford Kuga tanlanadi?

Ikkinchi qoʻl avtomobil bozorida ushbu modelni tanlashda uning texnik xizmat koʻrsatish xarajatlari nisbatan pastligi muhim rol oʻynaydi. Ford ehtiyot qismlarining oson topilishi va servis markazlarining koʻpligi xaridorlar uchun qoʻshimcha qulaylik yaratadi. Shuningdek, avtomobilning xavfsizlik tizimlari yuqori darajada boʻlib, u Euro NCAP testlarida eng yuqori baholarni qoʻlga kiritgan.

Interyer masalasiga toʻxtaladigan boʻlsak, uchinchi avlod Ford Kuga oʻzidan oldingi modelga qaraganda ancha kengroq. Orqa oʻrindiqdagi yoʻlovchilar uchun oyoq qismi kattalashtirilgan, yukxona hajmi esa oilaviy yuklarni joylashtirish uchun yetarli. Shuningdek, zamonaviy multimedia tizimi Apple CarPlay va Android Auto ilovalarini toʻliq qoʻllab-quvvatlaydi.

Xulosa qilib aytganda, agar siz cheklangan byudjet bilan ham zamonaviy, ham ishonchli va haydash zavqini beruvchi krossover qidirayotgan boʻlsangiz, Ford Kuga modeli koʻrib chiqilishi shart boʻlgan variantlar roʻyxatida birinchilardan boʻlishi lozim. Uning chidamliligi va bozordagi barqaror narxi investitsiya nuqtai nazaridan ham oʻzini oqlaydi.

FordKugaKrossoverAvtomobilBozordagi Narxlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ariel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilikAriel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilikBugun, 10:2630 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydi30 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydiKecha, 21:34Mazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiMazda fizik tugmalardan voz kechishini xavfsizlik bilan izohladiKecha, 13:50Pikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaPikes Peak 2024: Dunyoning eng xavfli va nufuzli togʻ poygasi start olmoqdaKecha, 11:26Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?Yangi Toyota Prius: Tejamkorlik va haydash zavqi oʻrtasidagi muvozanat qayerda?Kecha, 10:27BYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiBYD kompaniyasi 10 daqiqada quvvatlanadigan yangi Tang yoʻltanlamasini taqdim etdiKecha, 00:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi