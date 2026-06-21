Eski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqda
O‘zbekiston ekologiyasi va yo‘l harakati xavfsizligi tizimida katta o‘zgarishlar davri boshlanmoqda. Chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq bo‘lgan transport vositalarini bosqichma-bosqich qayta ishlash (utilizatsiya qilish) tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda.
Yangi tartib eski avtomobillardan voz kechishni nafaqat majburiy, balki avtomobil egalari uchun ma’lum ma’noda manfaatli qilishga ham qaratilgan.
Avtomobil egalari uchun qanday imkoniyatlar bor?
Davlat eski transport vositalarini shunchaki olib qo‘ymaydi, balki ularni bozor narxida sotib olishni taklif etadi. Bunda avtomobil egalariga ikkita asosiy yo‘l taqdim etiladi:
Pul kompensatsiyasi: Mashinaning bozor qiymati baholanib, tegishli mablag‘ egasiga to‘lab beriladi.
Elektron vaucher: Yangi avtomobil xarid qilish istagida bo‘lganlar uchun yurtimizda ishlab chiqarilgan yangi mashinani imtiyozli shartlarda va pulini bo‘lib-bo‘lib to‘lash imkoniyati bilan sotib olish huquqini beruvchi maxsus vaucher beriladi.
Eski mashinani topshirmaslikning oqibati nima?
Agar fuqaro foydalanish muddati o‘tgan, ekologiyaga jiddiy zarar yetkazayotgan texnikasini topshirishdan bosh tortsa, bu uning hamyoniga sezilarli ta’sir qiladi:
Ekologik to‘lov: Muddati o‘tgan avtomobilni utilizatsiyaga topshirmaganlik uchun fuqarolardan har yili BHMning 30 baravari miqdorida ekologik kompensatsiya undiriladi.
Dasturdan ko‘zlangan bosh maqsadlar
Ushbu tizimning hayotga tatbiq etilishi quyidagi uchta muhim strategik maqsadga xizmat qiladi:
Atmosfera musaffoligi: Atmosferaga chiqarilayotgan zararli va zaharli gazlar hajmini keskin kamaytirish.
Yo‘l xavfsizligi: Texnik jihatdan muddatini o‘tab bo‘lgan, nosoz transportlar tufayli sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan baxtsiz hodisalarning oldini olish.
Aylanma iqtisodiyot: Mamlakatni sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga o‘tkazish, ya’ni eski metall va qismlarni qayta ishlab, iqtisodiyotga qayta yo‘naltirish.
Ko‘rinib turibdiki, ko‘chalardagi bir necha o‘n yillik tarixga ega bo‘lgan "klassik" mashinalar bilan xayrlashish vaqti keldi. Chunki ularni shunchaki hovlida saqlash ham tez orada ancha qimmatga tushishi mumkin.
…