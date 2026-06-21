Eski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqda

·15·Avto
Eski avtomobillarni majburiy utilizatsiya qilish tizimi joriy etilmoqda

O‘zbekiston ekologiyasi va yo‘l harakati xavfsizligi tizimida katta o‘zgarishlar davri boshlanmoqda. Chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan ishlab chiqarilganiga 30 yil va undan ortiq bo‘lgan transport vositalarini bosqichma-bosqich qayta ishlash (utilizatsiya qilish) tizimi yo‘lga qo‘yilmoqda.

Yangi tartib eski avtomobillardan voz kechishni nafaqat majburiy, balki avtomobil egalari uchun ma’lum ma’noda manfaatli qilishga ham qaratilgan.

Avtomobil egalari uchun qanday imkoniyatlar bor?

Davlat eski transport vositalarini shunchaki olib qo‘ymaydi, balki ularni bozor narxida sotib olishni taklif etadi. Bunda avtomobil egalariga ikkita asosiy yo‘l taqdim etiladi:

  • Pul kompensatsiyasi: Mashinaning bozor qiymati baholanib, tegishli mablag‘ egasiga to‘lab beriladi.

  • Elektron vaucher: Yangi avtomobil xarid qilish istagida bo‘lganlar uchun yurtimizda ishlab chiqarilgan yangi mashinani imtiyozli shartlarda va pulini bo‘lib-bo‘lib to‘lash imkoniyati bilan sotib olish huquqini beruvchi maxsus vaucher beriladi.

Eski mashinani topshirmaslikning oqibati nima?

Agar fuqaro foydalanish muddati o‘tgan, ekologiyaga jiddiy zarar yetkazayotgan texnikasini topshirishdan bosh tortsa, bu uning hamyoniga sezilarli ta’sir qiladi:

Ekologik to‘lov: Muddati o‘tgan avtomobilni utilizatsiyaga topshirmaganlik uchun fuqarolardan har yili BHMning 30 baravari miqdorida ekologik kompensatsiya undiriladi.

Dasturdan ko‘zlangan bosh maqsadlar

Ushbu tizimning hayotga tatbiq etilishi quyidagi uchta muhim strategik maqsadga xizmat qiladi:

  1. Atmosfera musaffoligi: Atmosferaga chiqarilayotgan zararli va zaharli gazlar hajmini keskin kamaytirish.

  2. Yo‘l xavfsizligi: Texnik jihatdan muddatini o‘tab bo‘lgan, nosoz transportlar tufayli sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan baxtsiz hodisalarning oldini olish.

  3. Aylanma iqtisodiyot: Mamlakatni sirkulyar iqtisodiyot tamoyillariga o‘tkazish, ya’ni eski metall va qismlarni qayta ishlab, iqtisodiyotga qayta yo‘naltirish.

Ko‘rinib turibdiki, ko‘chalardagi bir necha o‘n yillik tarixga ega bo‘lgan "klassik" mashinalar bilan xayrlashish vaqti keldi. Chunki ularni shunchaki hovlida saqlash ham tez orada ancha qimmatga tushishi mumkin.

O'zbekistonChiqindilarni boshqarish agentligi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladiO‘zbekistonda 30 yildan oshgan avtomobillarni utilizatsiya qilish tizimi joriy etiladiBugun, 16:36Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Land Rover Discovery 3: 240 ming km masofadan keyin ham ishonchli hamkormi?Bugun, 16:26Toyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiToyota va Nissan AQSHda ishlab chiqarilgan avtomobillar sifati borasida ogohlantirish berdiBugun, 16:20Hamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarHamyonbop va ishonchli oilaviy krossover: Ikkinchi qoʻl Ford Kuga sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 11:23Ariel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilikAriel Atom 4RR va BMW M2 CS: Poyga trassasidagi murosasiz qarama-qarshilikBugun, 10:2630 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydi30 yillik mashinasini utilizatsiyagam topshirmaganlar har yili katta jarima to‘laydiKecha, 21:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi